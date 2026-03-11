Il bus, il rogo, il passeggero cosparso di benzina: cos’è successo nell’incendio di Kerzers in Svizzera

«Un uomo si è cosparso di benzina e si è dato fuoco», ha riferito un testimone. Le indagini: suicidio o terrorismo

Un bus ha preso fuoco a Kerzers (Chiétres) nel Canton Friburgo in Svizzera. Sei persone sono morte e cinque sono rimaste ferite. A quanto pare il rogo è stato scatenato da una persona che si è data fuoco. «Al momento, la polizia si concentra sull’errore umano come causa dell’incendio, e persino su un atto deliberato», ha detto il maresciallo della polizia cantonale Frédéric Papaux. Le ipotesi vanno dal suicidio per autoimmolazione all’atto terroristico. Una conferenza stampa è in programma per le 14 di oggi, 11 marzo, per fare il punto sulle indagini.

Il pullman di Kerzers

«Non c’erano altri veicoli coinvolti, solo l’autobus. E quell’autobus ha preso fuoco (…) Stiamo attualmente cercando di determinare la causa precisa per cui ciò è accaduto», ha spiegato la polizia ieri notte. Non è chiaro quanti passeggeri fossero sopra il bus. Uno hotline per i testimoni dell’incidente è stata aperta. Secondo la polizia l’incendio sull’autobus del trasporto regionale si è verificato intorno alle 18:25 (17:25 GMT) in MurtenStrasse, la strada principale della cittadina situata a circa 20 chilometri a ovest di Berna. Diversi video circolati sui social media mostravano fiamme alte diversi metri che si levavano dai finestrini al centro del veicolo. “«I soccorsi giunti sul posto hanno contattato rapidamente le persone in preda al panico e ferite che stavano scendendo dall’autobus, che erano passeggeri», ha riferito il maresciallo Frédéric Papaux.

Il bus in fiamme

«Il veicolo è stato completamente avvolto dalle fiamme. I vigili del fuoco hanno effettuato le operazioni di salvataggio e spegnimento», e l’incendio è stato spento, ha spiegato la polizia cantonale. Diverse ambulanze e un elicottero hanno trasportato tre feriti in ospedale. «Altre due vittime sono state visitate sul posto e le loro condizioni non hanno richiesto il ricovero ospedaliero», ha dichiarato la polizia.

L’autobus, che viaggiava tra Düdingen (Guin in francese) e Kerzers, appartiene ad AutoPostale, la principale azienda di trasporto pubblico regionale svizzera, i cui veicoli gialli sono utilizzati quotidianamente da scolari e da molte persone che vivono in comunità isolate. «Questa tragica notizia ci tocca profondamente tutti. I nostri pensieri sono rivolti ai feriti e alle famiglie delle vittime. Un team di supporto psicologico sarà a disposizione dei dipendenti a partire da domani (mercoledì)», ha dichiarato l’azienda, come riportato dall’agenzia di stampa ATS-Keystone.

Il filmato

Un filmato ottenuto dal quotidiano svizzero Blick mostra un uomo con il volto annerito dal fumo. Gli viene chiesto cosa sia successo. «Un uomo si è dato fuoco all’interno», risponde in albanese. Poi agita le braccia e continua: «Si è versato della benzina e si è dato fuoco!». Altri testimoni oculari hanno riferito la stessa ricostruzione. La polizia ha indicato che una persona sarebbe implicata ma ha sottolineato di non poter confermare quanto riferito dai media, parlando di errore umano ma senza poter escludere un’azione deliberata.