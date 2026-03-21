Ultime notizie Andrea DelmastroCrisi Usa - IranDonald TrumpReferendum Giustizia 2026
ATTUALITÀIngvMessinaSiciliaTerremoti

Terremoto a Messina, scossa di magnitudo 4.1. Allerta anche alle Isole Eolie

21 Marzo 2026 - 20:59 Ugo Milano
embed
terremoto napoli
terremoto napoli
La giornata era già stata caratterizzata da intensa attività sismica. Al largo delle isole Eolie erano state registrate quindici scosse

Terremoto di magnitudo 4.1 questa sera in provincia di Messina, con epicentro a due chilometri da Castel di Lucio e a una profondità di 27 km. Lo riferisce l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). Una seconda scossa di magnitudo 3 ha colpito la stessa località, confermando l’attività di uno sciame sismico in corso. Anche altre località hanno avvertito il movimento. A Pettineo è stata rilevata una scossa di magnitudo simile a una profondità di 26 km. A Mistretta, invece, si è registrato un sisma di magnitudo 3.

L’attività sismica

La giornata era già stata caratterizzata da intensa attività sismica. Al largo delle isole Eolie erano state registrate quindici scosse nel corso del giorno, confermando come l’area continui a essere interessata da frequenti movimenti della crosta terrestre. Non risultano, al momento, danni a persone. Le autorità locali e i vigili del fuoco restano comunque in stato di allerta, monitorando la situazione per eventuali nuove scosse.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Lascia 100mila euro alla «mia badante Valentina», ma ce ne sono due. «Gli eredi mi devono pagare», ma il giudice la condanna

2.

Dal 1° maggio sparisce Posta1, venditori online in rivolta: «Con spedizioni più care non possiamo competere con Temu»

3.

Andrea Delmastro e il ristorante con Caroccia: «Lo sanno pure i muri chi è mio fratello»

4.

Gratta e vinci, lite tra due fidanzati. Lei deposita il biglietto vincente in banca e non torna più a casa

5.

Tram deragliato, la telefonata di quasi quattro minuti dell’autista prima dell’incidente dove hanno perso la vita due persone

leggi anche
SCIENZE E INNOVAZIONE

Mario Tozzi: «Non solo frane: l’Italia a rischio anche con terremoti ed eruzioni»

Di Alba Romano
terremoto forlì
ATTUALITÀ

Due scosse di terremoto nel Ravennate, magnitudo tra 4 e 4.5: gente in strada e treni sospesi

Di Alba Romano
terremoto peru
ESTERI

Terremoto in Perù, 25 feriti

Di Alba Romano
terremoto giappone
ESTERI

Terremoto di magnitudo 6.7 in Giappone: scatta l’allerta tsunami

Di Alba Romano