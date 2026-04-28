Bindi: «Io non capisco perché gli attentati a certi presidenti riescono e a certi altri no» – Il video

Ospite al programma tv Tagadà, l'ex ministra spiega che il consenso nei confronti di Trump è in calo e che questo potrebbe spiegare quello che è successo alla cena dei corrispondenti

«Io non capisco perché gli attentati a certi presidenti riescono e gli attentati a certi presidenti sono…come dire…lo ha detto il popolo Maga, un punto interrogativo che lo possiamo porre tutti». Rosy Bindi, ospite al programma tv Tagadà, dice la sua sull’attentato al presidente americano Donald Trump. L’ex ministra spiega che Trump «è in un momento di caduta di consensi per tutto quello che sta combinando, per le conseguenze delle sue guerre», e poi aggiunge, facendo riferimento alle ipotesi che l’attentato alla cena dei corrispondenti fosse una messincena: «Io penso che uno come lui può ricorrere a qualunque cosa. Se lo pensa il popolo Maga lo possiamo anche pensare nella provincia di Siena».