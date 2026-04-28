Ultime notizie Beatrice VeneziCrisi Usa - IranDelitto di GarlascoDonald Trump
POLITICADonald TrumpTvUSAVideo

Bindi: «Io non capisco perché gli attentati a certi presidenti riescono e a certi altri no» – Il video

28 Aprile 2026 - 16:30 Francesca Milano
embed
Ospite al programma tv Tagadà, l'ex ministra spiega che il consenso nei confronti di Trump è in calo e che questo potrebbe spiegare quello che è successo alla cena dei corrispondenti

«Io non capisco perché gli attentati a certi presidenti riescono e gli attentati a certi presidenti sono…come dire…lo ha detto il popolo Maga, un punto interrogativo che lo possiamo porre tutti». Rosy Bindi, ospite al programma tv Tagadà, dice la sua sull’attentato al presidente americano Donald Trump. L’ex ministra spiega che Trump «è in un momento di caduta di consensi per tutto quello che sta combinando, per le conseguenze delle sue guerre», e poi aggiunge, facendo riferimento alle ipotesi che l’attentato alla cena dei corrispondenti fosse una messincena: «Io penso che uno come lui può ricorrere a qualunque cosa. Se lo pensa il popolo Maga lo possiamo anche pensare nella provincia di Siena».

Articoli di POLITICA più letti
1.

Beatrice Venezi, Giorgia Meloni smentisce il retroscena del Corriere: «Mai dato un via libera»

2.

Giuseppe Conte annulla tutti gli appuntamenti: «Mi devo operare». L’annuncio del leader M5s sui social

3.

Grazia a Nicole Minetti, la revoca è possibile ma i precedenti (pochi) sono molto diversi da questo caso. Ecco perché

4.

Nicole Minetti rompe il silenzio contro il Fatto quotidiano e chiama gli avvocati. La grazia e i dubbi: «Da ora basta notizie false su di me»

5.

«Su Minetti pronti a nuove indagini», la procura di Milano dopo la lettera dal Quirinale. Il pg si difende: «Non c’erano anomalie»

leggi anche
paolo zampolli italia mondiali 2026 iran
SPORT

L’Italia ai mondiali? Zampolli ci crede ancora, il pressing dell’inviato di Trump sulla Fifa: il faccia a faccia con Infantino

Di Giovanni Ruggiero
Former US President Barack Obama
ESTERI

Il tweet di Barack Obama che non cita Trump ha fatto arrabbiare i conservatori

Di Roberta Brodini
FACT-CHECKING

L’immagine di Donald Trump che “crolla” dal sonno alla Casa Bianca è falsa

Di David Puente