Davide Luchelli scomparso da tre giorni, il giallo del musicista con la band in Ungheria: dove l’hanno visto l’ultima volta e l’ipotesi dell’«incontro pericoloso»

Il padre del 24enne di Padova ha denunciato la scomparsa del figlio ai carabinieri di Padova. Lo stesso hanno fatto a Gorizia i compagni della band «Oggetti sconosciuti». L'ondata di hater sui social e il giallo sull'allontanamento del musicista

«Oggetto sconosciuto». È il nome della band con cui Davide Lucchelli, 24 anni, era in trasferta in Ungheria. Dalle ore 20.30 del primo maggio amici e parenti non riescono più a mettersi in contatto con lui. Il batterista padovano sembra essersi allontanato da solo, senza dare spiegazioni a chi era con lui in Ungheria. I compagni della band però, così come la sua famiglia, non sarebbero convinti che abbia scelto lui di sparire. Perciò hanno presentato denuncia per un caso finito anche sulla scrivania degli investigatori dell’Interpol.

Cosa è successo l’ultima volta che hanno visto Davide Lucchelli

L’ultimo avvistamento del ragazzo di Montà, nel Padovano, è stato in un parcheggio di Budapest. Secondo quanto riportato dal Gazzettino e i quotidiani del gruppo Nem, il padre ha presentato denuncia presso i carabinieri di Padova e non è escluso che possa volare in Ungheria nelle prossime ore. Allo stesso tempo, gli amici di Lucchelli si sono rivolti alla questura di Gorizia, presso la sede di «Casa Rossa», per far attivare le ricerche. Sono quindi partite le indagini, che coinvolgono anche l’Interpol, l’organizzazione internazionale della polizia criminale: tra le ipotesi, la più probabile sembra quella di un incontro pericoloso, mentre si tende a escludere la possibilità di una rapina.

Il padre contro gli hater

Sono ore di apprensione per la famiglia di Davide Lucchelli. Il padre, Paolo Lucchelli, ha pubblicato su Facebook uno sfogo contro le parole d’odio che sono arrivate nelle ultime ore nei confronti del figlio scomparso. «I Carabinieri mi hanno detto che ho tempo 90 giorni per fare una querela per diffamazione. Non voglio che sia la paura della diffamazione ad evitare commenti dolorosi su DAVIDE, ma quella parte buona che ognuno ha dentro, che faccia lo sforzo di cercarla, ripulirla dalla paura e rabbia in cui si perdeva e torni sereno, perché ci lamentiamo tutti di come va il mondo» si legge nel commento.

L’appello sui social per l’amico scomparso

«Indossava un paio di jeans blu e una giacca di pelle nera» spiega l’appello sui social diffuso dalla pagina Facebook della band. La foto pubblicata ritrae Davide Lucchelli alla sua batteria, durante un live nella stessa giornata in cui è scomparso, quindi «l’aspetto dovrebbe essere simile», conclude il post. Intanto, i compagni di Lucchelli hanno annullato la tappa ungherse della tournèe che avrebbe previsto anche una data a Gorizia, l’8 maggio, e sono rientrati in Italia.