«Suo figlio ha bisogno di cure per 120 mila euro», ma l’anziana non ci casca. La presa in giro al telefono: come ha fatto scattare la trappola – Il video

Per la nonna detective non è la prima volta: già nel 2024 aveva sventato una truffa simile. Come ha fatto stavolta a far arrestare la truffatrice che doveva ritirare il denaro che chiedeva

Al telefono si spacciava per un medico dell’ospedale Molinette di Torino che voleva avvertirla di una spesa urgente da saldare per le cure di suo figlio. Peccato però che la signora di 85 anni dall’altro capo del telefono di figli maschi non ne ha mai avuti. L’anziana, quindi, non ha solo scoperto ma anche sventato la truffa, facendo da spalla ai carabinieri. L’anziana è stata al gioco, fingendo anche di essere preoccupata, finché non è finita in arresto una donna polacca di 41 anni.

«Non sono pronta a un dolore così»: la truffa sventata

Aveva ricevuto la chiamata direttamente al telefono fisso della sua abitazione a Mappano, nel Torinese. Un uomo chiedeva 120 mila euro per le spese mediche di suo figlio malato. L’anziana avrebbe potuto chiudere la chiamata, ma ha deciso di sventare il tentativo di truffa. Su indicazione dei carabinieri, l’85enne ha finto ansia, agitazione e confusione. «Non sono pronta a un dolore così», ripeteva al telefono. I carabinieri si sono quindi nascosti nella casa dell’anziana, che attendeva l’arrivo di una donna per consegnarle i gioielli che sarebbero serviti a coprire la spesa delle cure mediche. Nel momento della consegna degli oggetti preziosi, è avvenuto l’arresto della 41enne polacca per tentata truffa aggravata. Durante la perquisizione i militari hanno trovato nelle tasche della donna anche un orologio dal valore di circa 15mila euro e 350 euro in contanti. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruirne la provenienza.

Per l’anziana è un déjà vu

L’85enne non è stata una novità. Nel febbraio 2024, infatti, era stata vittima di un altro tentativo di truffa, con lo stesso metodo. Anche allora però la nonna detective era entrata in azione e aveva permesso l’arresto di un tedesco di 18 anni. Dopo l’accaduto di mercoledì, l’anziana ha recuperato i suoi gioielli. La truffatrice, invece, è stata trasportata nel carcere delle Vallette di Torino. Per i militari la donna ha avuto «un acume investigativo esemplare».