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Parla la legale di Stasi: «Se le intercettazioni saranno confermate, l’obiettivo è tirare fuori Alberto»

06 Maggio 2026 - 23:15 Stefania Carboni
alberto stasi
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Giada Bocellari, avvocato dell'unico condannato finora sul caso Garlasco: «Quando l'ho letta sono sobbalzata perché punta su un paio di passaggi che sono fondamentali»
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«Di primo acchito, quando l’ho letta sono sobbalzata perché punta su un paio di passaggi che sono fondamentali. Se fosse confermato il testo dell’intercettazione e non fosse stata isolata, sarebbe agghiacciante e a quel punto l’obiettivo sarebbe quello di tirar fuori dal carcere Alberto Stasi il prima possibile». Queste le parole di Giada Bocellari, legale di Alberto Stasi, sui nuovi sviluppi del caso Garlasco, in una intervista a Realpolitik, condotto da Tommaso Labate, su Retequattro.

«Potremmo chiedere la sospensione dell’esecuzione»

In merito alla richiesta di revisione Bocellari spiega che «quando si fa la richiesta di revisione si può chiedere anche contestualmente la sospensione dell’esecuzione, in attesa del giudizio di revisione. Qualche tempo fa, non molto tempo fa, ho detto che non l’avremmo chiesta, non l’avremmo voluta, ma se il quadro indiziario fosse solido e ci fossero intercettazioni di questo tipo, allora il quadro probabilmente cambierebbe molto. E quindi potremmo chiederlo perché ci ricordiamo che c’è un ragazzo detenuto da più di 10 anni per questo omicidio».

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