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Marco Poggi e quell’accusa ai carabinieri: «Così mi state influenzando»

07 Maggio 2026 - 18:26 Stefania Carboni
marco poggi andrea sempio
marco poggi andrea sempio
I dettagli dell'interrogatorio del 20 maggio 2025, svelati dal Tg1. Il fratello di Chiara Poggi appare in «costante difesa di Andrea Sempio»
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Il Tg1 svela un dettaglio dell’inchiesta di Garlasco: ovvero l’atteggiamento del fratello di Chiara Poggi, Marco, durante l’interrogatorio del 20 maggio 2025. I carabinieri, sorpresi, definiscono Marco Poggi «ostile» e alle prese con una «costante difesa d’ufficio di Andrea Sempio». «Io capisco che fate il vostro lavoro – avrebbe detto Poggi – però in questa situazione mi state influenzando», spiegherebbe una dichiarazione resa quel 20 maggio. «Non so cosa rispondere perché se do una risposta poi questo scrive …. omissis…. non riesco neanche a finire la frase», avrebbe detto Marco Poggi ai militari.

La «modifica» di Marco Poggi

Per gli inquirenti , secondo il Tg1, nell’esame di Marco Poggi si registra una «modificazione», del contenuto delle testimonianze rese nell’arco di 18 anni e confermate fino a 2 mesi prima. Oggi è stata notificata la chiusura delle indagini all’unico indagato del nuovo filone, Andrea Sempio, vecchio amico di Marco. Sempio è accusato dell’omicidio di Chiara Poggi, con l’aggravante della crudeltà e dei motivi abietti.

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