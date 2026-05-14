Ultime notizie Crisi Usa - IranDelitto di GarlascoGoverno MeloniHantavirusJannik Sinner
ESTERIDimissioniInghilterraKeir StarmerLondraRegno Unito

Londra, il ministro della Salute si dimette e lancia la sfida a Starmer: «Ho perso la fiducia nella tua leadership»

14 Maggio 2026 - 16:00 Anna Clarissa Mendi
londra-dimissioni-ministro-salute-sfida-starmer
londra-dimissioni-ministro-salute-sfida-starmer
Si apre la sfida alla leadership di Starmer alla guida del Labour e del governo britannico. Nella sua lettera, Wes Streeting gli chiede di «riconsiderare» il rifiuto di dimettersi e di favorire un cambio ai vertici del partito
Google Preferred Site

Nuovo terremoto politico nel Regno Unito dopo la disfatta elettorale alle amministrative del 7 maggio. Il ministro della Salute, Wes Streeting, 43 anni, esponente all’ala moderata e riformista del Labour, ha annunciato le dimissioni, già attese, formalizzando per primo la candidatura a spodestare il premier Keir Starmer come capo del partito di maggioranza e del governo. In una lunga, e durissima, lettera indirizzata al premier, Streeting afferma di aver perso fiducia nella sua leadership e sostiene che restare al suo posto sarebbe per lui «disonorevole». 

Cosa c’è scritto nella lettera? 

Pur riconoscendo alcuni risultati dell’esecutivo, in particolare quelli ottenuti nel campo delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale (Nhs), invita Starmer «a riconsiderare il rifiuto di dimettersi o almeno a indicare una scadenza per il suo passo indietro», così da facilitare un ricambio ai vertici. «È ormai chiaro – scrive – che non sarai tu a guidare il Partito Laburista alle prossime elezioni politiche e che i parlamentari del Labour e i sindacati affiliati vogliono un dibattito su ciò che verrà dopo: una battaglia di idee, non fra personalità o meschini scontri di corrente. Dovrà essere un dibattito ampio – conclude il ministro dimissionario – con la migliore varietà possibile di canditati. Io spero che tu vorrai facilitarlo». Il suo addio segue quello di altri ministri: Zubir Ahmed, Jess Phillips, Alex Davies-Jones e Miatta Fahnbulleh.

La crisi di Starmer e l’effetto domino

Keir Starmer è al centro di una crescente crisi politica dopo il pesante risultato ottenuto dal Partito Laburista alle ultime elezioni locali. Una situazione aggravata da forti tensioni interne, con diverse dimissioni nel governo e preoccupazioni anche sui mercati finanziari. La sua leadership era già indebolita dalle polemiche legate alla nomina a Washington di Peter Mandelson, successivamente dimessosi per i suoi passati legami con il finanziere-pedofilo Jeffrey Epstein. Starmer è stato accusato, infatti, dall’opposizione di aver mentito al Parlamento sul ruolo dell’ex ambasciatore britannico negli Usa.

Ti potrebbe interessare

Foto copertina: ANSA/EPA/NEIL HALL | Il ministro della Salute, Wes Streeting, a Downing Street, Regno Unito, il 13 maggio 2026

Articoli di ESTERI più letti
1.

Venezuela 51esimo stato Usa, Cuba, Obama in una fogna: la serataccia di Trump su Truth

2.

Argentina, riprende il principale trasmettitore dell’hantavirus, lo tocca e pubblica tutto su TikTok. È polemica – Il video

3.

I reali degli Emirati Arabi (la seconda famiglia più ricca del mondo) hanno incassato 70 milioni dai fondi Ue per l’agricoltura

4.

Trump atterra a Pechino: «Non serve aiuto cinese sull’Iran». Caccia Usa sullo Stretto di Hormuz, Teheran: «Se attacca, rispondiamo» – La diretta

5.

«Marco Lubio»: la Cina storpia il cognome del segretario di Stato Usa per aggirare le sanzioni e farlo atterrare a Pechino

leggi anche
starmer dimissioni
ESTERI

Regno Unito, il governo di Starmer vacilla: dimissioni eccellenti tra i ministri. Ora a Downing Street si cerca un possibile successore

Di Stefania Carboni
ESTERI

Starmer avvia la retromarcia sulla Brexit: «Così riporterò il Regno Unito al cuore d’Europa» – Il video

Di Simone Disegni
keir starmer nigel farage elezioni gb
ESTERI

Elezioni locali Gb, sconfitta del Labour e boom di Reform Uk

Di Alba Romano
starmer-piano regno-unito-guerra russia
ESTERI

Regno Unito al voto, trema il governo Starmer: così Nigel Farage prepara il colpaccio alle elezioni locali

Di Matteo Revellino
FACT-CHECKING

Macron e Starmer che si baciano: la falsa copertina del SUN è un fotomontaggio

Di Juanne Pili