Ultime notizie Delitto di GarlascoGlobal Sumud FlotillaMaldiveModena
ATTUALITÀArteElodieLazioMarina BerlusconiRomaVaticanoVideo

«Marina Berlusconi? Macché, quella è Elodie», il nuovo restauro a San Lorenzo in Lucina (con lo stesso autore): dopo Meloni, il nuovo volto – Il video

19 Maggio 2026 - 23:42 Giovanni Ruggiero
Qualcuno avrebbe associato il nuovo restauro, fatto dallo stesso autore, al volto della presidente di Mondadori o ad Alessandra Mussolini. Parla il responsabile della chiesa, che sperava di aver allontanato ogni polemica con il nuovo intervento
Google Preferred Site

Il nuovo affresco della basilica di San Lorenzo in Lucina continua a far discutere, e stavolta tocca al responsabile della chiesa intervenire per stoppare il toto-volto partito sui social. A finire nel mirino è l’angelo che ha preso il posto della precedente raffigurazione, dopo che si era scatenato un dibattito sulla somiglianza con la premier Giorgia Meloni. Non manca chi sui social già associa la nuova immagine al volto della cantante Elodie. Ma ci sarebbe anche una nutrita schiera di persone convinte che l’autore, sempre lo stesso, si sia lanciato in un omaggio stavolta a Marina Berlusconi. ipotesi che monsignor Daniele Micheletti respinge senza mezzi termini.

«Era divisivo, ora non assomiglia a nessuno»

Ai microfoni di Angela Gennaro dell’Ansa, il monsignore spiega che la sostituzione del precedente affresco è arrivata proprio per archiviare le polemiche: «Era divisivo, perciò a un certo punto abbiamo tolto». Sulla nuova versione, prosegue, è stata fatta una scelta precisa, ossia un volto che non rimandasse a nessun personaggio noto. Quanto al confronto con la presidente di Fininvest, sorride: «Marina Berlusconi, proprio non mi sembra il caso che gli somigli». Sgombra il campo anche dalle ipotesi su Elodie, di cui dice di conoscere solo il fatto che canti, sulla terza moglie di Mike Bongiorno e perfino su Alessandra Mussolini, scartando il paragone «almeno come sta adesso sul Grande Fratello».

Da Omero a Beckett, la difesa del monsignore passa dai classici

Micheletti rilancia poi con un ragionamento sul genere della figura: «Solo perché c’è la Meloni tutti danno per scontato che quella sia donna», osserva, ricordando che l’angelo «potrebbe essere pure di genere maschile», visto che «già nel Medioevo non sapevano di che sesso sono gli angeli», e che oggi «si direbbe gender fluid». La spiegazione si arrampica poi sui classici: cita il «nessuno» con cui Ulisse acceca Polifemo nell’Odissea, evoca Pirandello con «Uno, nessuno e centomila» e chiude con Samuel Beckett, paragonando il nuovo angelo a Godot, «che c’è ma non c’è, esiste…».

Ti potrebbe interessare

Il caso dell’affresco di San Lorenzo in Lucina

La vicenda scoppia a gennaio 2026, quando l’opera originale dell’artista Bruno Valentinetti finisce sotto i riflettori per la somiglianza con la premier. Dopo le polemiche il Vaticano sceglie la rimozione, e ora lo stesso artista ha realizzato un nuovo volto, senza però poter ricalcare il disegno del 2000: «Lo abbiamo cercato, ma non era in archivio», racconta il responsabile della basilica al quotidiano, ammettendo che «la testa forse è un po’ sproporzionata». Nel pieno della prima bufera, la chiesa era stata presa d’assalto dai visitatori: ora i flussi si sono ridotti, ma qualcuno continua ad affacciarsi per vedere com’è andata a finire.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Salim El Koudri, l’attentatore di Modena e il disturbo schizoide: «Una mail contro i “bastardi cristiani”»

2.

Perché Salim El Koudri non era più seguito dal centro di salute mentale? Il caso di Modena e cosa prevede la legge italiana per chi è in cura in queste strutture

3.

«Sapevo che quel giorno morivo», Salim El Koudri dal carcere: «Ha chiesto la Bibbia e un prete». La reazione dopo aver saputo dei feriti di Modena – Il video

4.

Così la guerra cambia le vacanze degli italiani: i costi dei voli a sorpresa in calo e il pericolo jet fuel

5.

Contro la dottoressa Solange Fugger due esposti disciplinari ma lei sarà a un congresso su medicina e social con il presidente dell’Ordine

leggi anche
meloni angelo roma
ATTUALITÀ

Chi ha fatto rimuovere il volto di Meloni dall’angelo di San Lorenzo in Lucina

Di Alba Romano
POLITICA

Rimosso il volto dell’angelo con Giorgia Meloni su ordine del Vaticano: «Ora bisogna ripristinare i tratti originari del viso»

Di Alba Romano
angelo meloni san lorenzo cancellazione
CULTURA & SPETTACOLO

L’angelo con il volto di Meloni a San Lorenzo in Lucina sarà cancellato

Di Alba Romano
meloni angelo roma
POLITICA

La reazione di Meloni all’angelo con il suo volto nella basilica: il post sui social della premier

Di Ugo Milano
Basilica San Lorenzo in Lucina, angelo col volto di Meloni
ATTUALITÀ

L’imbarazzo in Vaticano per l’angelo con la faccia di Meloni: «Non ci sono precedenti». La versione del parroco e le accuse del Pd: «Come Mussolini»

Di Giovanni Ruggiero
Bruno Valentinetti e l'angelo uguale a Giorgia Meloni
ATTUALITÀ

L’angelo col volto di Meloni, un altro sembra Conte. Parla l’autore: «Lo dite voi». Il passato da candidato e i lavori per Berlusconi – Il video

Di Giulia Norvegno
basilica san lorenzo lucina angelo volto meloni
CULTURA & SPETTACOLO

E nella basilica di San Lorenzo in Lucina compare l’angelo con il volto di Giorgia Meloni

Di Alba Romano