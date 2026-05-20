Paura a New York, auto esplode vicino a Wall Street: turisti e residenti in fuga per cercare riparo – Il video

L’esplosione è avvenuta nei pressi della statua del Toro. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco dopo diverse ore di intervento, mentre le autorità continuano a indagare per accertare le cause

Una forte esplosione ha seminato il panico a New York, nella zona di Wall Street. Secondo le prime informazioni, un mezzo della Metropolitan Transportation Authority avrebbe preso fuoco intorno alle 18 ora locale nei pressi del celebre Charging Bull, provocando un forte boato. L’incendio – scrive il New York Post – «è stato domato dai vigili del fuoco dopo più di un’ora di intervento», mentre le autorità stanno ancora indagando per chiarire l’origine dell’esplosione.

Video copertina: X | Il momento dell’esplosione di un’automobile a New York, 20 maggio 2026