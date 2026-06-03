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«È tentato omicidio», l’auto contro i ragazzi fuori dalla discoteca. Follia dopo una rissa: la rabbia del sindaco di Taormina – Il video

03 Giugno 2026 - 09:19 Giovanni Ruggiero
Prima ha tentato la fuga, poi ha provato a travolgere un gruppo di ragazzi davanti alla discoteca la persona ricercata dalla polizia. L'accusa di Cateno De Luca che ha rilanciato il video
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Sono le 3.15 della notte tra lunedì 1 e martedì 2 giugno quando davanti alla discoteca Ipanema di Taormina si scatena il caos. Dopo una rissa scoppiata al termine della nottata, un’auto scura ha fatto inversione e si è lanciata ad alta velocità contro i giovani coinvolti nella colluttazione, in direzione Letojanni, nel tentativo, fortunatamente fallito, di travolgerli. Le immagini, riprese da un testimone, sono diventate rapidamente virali. Secondo quanto riportato dalla Tgr Sicilia, un ragazzo sarebbe rimasto ferito.

Cosa ha detto il sindaco De Luca e le indagini della polizia

A diffondere il filmato sui social è stato lo stesso sindaco Cateno De Luca, che ha parlato apertamente di tentato omicidio e ha annunciato di aver girato il materiale alle autorità. «Io non posso tollerare questo tentato omicidio», ha scritto, spiegando di aver inviato il video «al dirigente della polizia di stato e della polizia municipale di Taormina». Il primo cittadino ha poi chiesto «l’immediata identificazione di coloro che sono stati ripresi nel video e il nome di quel pazzo che guidava la macchina», invitando chi era presente a farsi avanti: «Coloro che sanno e hanno assistito a questo tentato omicidio mi contattino». Sull’episodio indaga ora la polizia.

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