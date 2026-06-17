Il trapianto di polmoni per la principessa della Norvegia: «Le restava un anno di vita»

Mette-Marit è stata sottoposta con successo all'intervento. Era in lista d'attesa all'ospedale di Oslo

La principessa ereditaria della Norvegia Mette-Marit è stata sottoposta con successo a un trapianto di polmone. Si sta riprendendo dall’intervento, ha dichiarato la Casa Reale in un comunicato stampa mercoledì. La 52enne moglie del principe ereditario Haakon, erede al trono norvegese, ha ricevuto una diagnosi di fibrosi polmonare nel 2018, una malattia cronica che causa cicatrici nei polmoni e porta a una ridotta assunzione di ossigeno.

La lista dei trapianti

Il 5 giugno l’ospedale universitario di Oslo ha comunicato che Mette-Marit era stata inserita in lista d’attesa per un trapianto di polmone dopo un significativo peggioramento delle sue condizioni di salute, che probabilmente le lasciava solo un anno di vita senza l’intervento. «Come tutti i pazienti sottoposti a trapianto, la principessa ereditaria rimarrà in ospedale per diverse settimane», ha dichiarato il professor Are Holm dell’Ospedale Universitario di Oslo in un comunicato stampa diffuso dal palazzo reale. A dicembre, il principe ereditario Haakon aveva detto che la principessa faceva più fatica a respirare.

Il matrimonio

Il primo ministro della Norvegia Jonas Gahr Stoere ha elogiato la principessa ereditaria per la sua sincerità riguardo alla sua condizione, affermando che ciò avrebbe potuto aiutare altre persone affette da problemi simili. Mette-Marit aveva 25 anni, era una madre single non sposata e una cittadina comune quando incontrò Haakon a un festival musicale nel 1999: l’inizio di un’improbabile storia d’amore reale, nata con un clamore mediatico e finita per conquistare gran parte della nazione.

La condanna del figlio

Qualche giorno fa suo figlio Marius Borg Hoiby è stato condannato a quattro anni di carcere per stupro. La sentenza comprende anche ripetute violenze contro una ex compagna, minacce e infrazioni al codice della strada. Hoiby, 29 anni, entrato a far parte della famiglia reale quando sua madre Mette-Marit ha sposato Haakon nel 2001, è stato assolto da altri due capi d’accusa. Si era dichiarato non colpevole delle accuse più gravi a suo carico, tra cui quelle di stupro, pur ammettendo alcune di minore gravità, e può presentare ricorso contro la sentenza.