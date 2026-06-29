Sinner inaugura Wimbledon per difendere il titolo: la disputa sui montepremi e dove vedere l’esordio contro Kecmanovic in tv e streaming

Inizia il torneo londinese su erba, dopo la tregua della disputa sui montepremi con l'All England Club. In campo anche Darderi e Cocciaretto

Come da tradizione, riparte dal Centrale il cammino di Jannik Sinner alla difesa del titolo di Wimbledon conquistato lo scorso anno: è sempre il campione in carica a inaugurare il Central Court londinese. Su quello stesso campo, dodici mesi fa, il tennista azzurro fu incoronato re dopo la finale contro Carlos Alcaraz, il grande assente di questa edizione perché ancora alle prese con il recupero dall’infortunio al polso. Esordirà alle 14:30 italiane contro il serbo Miomir Kecmanovic, numero 51 al mondo. È passato un un mese e un giorno da quando Sinner abbandonò il Roland Garros al secondo turno, a causa di un malore accusato a un passo dalla vittoria contro Cerundolo Jr. Un mese movimentato, costellato di test medici, analisi e allenamenti nuovi per scoprire cosa sia successo a Parigi ed escludere che un episodio del genere si ripeta.

I precedenti tra Sinner e Kecmanovic. In campo anche Darderi e Cocciaretto

I precedenti tra Sinner e Kecmanovic sono senza storia. Quattro incroci e altrettante vittorie per il tennista azzurro. L’ultimo proprio sull’erba di Wimbledon. Non al primo turno ma al terzo: vinse facilmente Sinner in tre set (6-1, 6-4, 6-2). C’è curiosita di vederlo in campo dopo l’eliminazione al Roland Garros. Comunque, un test pre-Wimbledon il tennista altoatesino l’ha già fatto, al Giorgio Armani, Classic, torneo di esibizione giocato dal 23 al 27 giugno. Sinner non sarà l’unico azzurro a esordire oggi a Londra. Dopo di lui c’è attesa per vedere Luciano Darderi, salito al 16esimo posto del ranking mondiale: sfiderà lo statunitenste Quinn. Per quanto riguarda il tabellone femminile, Elisabetta Cocciaretto se la vedrà contro la cinese Wang Xinyu.

Risolta per il momento la disputa sui montepremi

Wimbledon si giocherà in un clima più disteso rispetto al Roland Garros. Come riportato dal Guardian, infatti, i tennisti, in protesta contro i montepremi dei tornei Slam da marzo 2025, hanno raggiunto una tregua con l’All England Club dopo alcuni colloqui costruttivi nel fine settimana. Appena una settimana fa, i protagonisti di Wimbledon avevano annunciato che avrebbero esteso al torneo londinese la protesta già registrata a Parigi, limitando a 15 minuti le apparizioni sui media a tutta la prima settimana del torneo. L’All England Club aveva già annunciato un aumento del 20% dei montepremi per quest’anno, portandolo a 64,2 milioni di sterline, pari a 74,4 milioni di euro. Si tratta del più alto incremento annuo nella storia del torneo. Ma l’elemento decisivo per far rientrare la protesta, almeno per ora, è stato un altro. Il club organizzatore di Wimbledon ha promesso di presentare quest’estate proposte concrete su una nuova formula per i premi in denaro e una maggiore rappresentanza dei giocatori.

Dove vedere Wimbledon in tv e in streaming

Il match tra Sinner e Kecmanovic, così come tutte le partite di Wimbledon 2026, saranno trasmesse in tv da Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4k e in streaming su Sky Go e Now. Al momento non è disponibile un’offerta in chiaro.