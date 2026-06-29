Germania, sparatoria in un centro giovanile a Stade: «Cinque morti, una persona arrestata»

Rimangono al momento sconosciuti sia il movente sia l'esatta dinamica della sparatoria avvenuta in un «centro giovanile» della Bassa Sassonia. Indagini in corso

Sparatoria a Stade, in Germania. Diversi colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi in un «centro giovanile» della città nel Land della Bassa Sassonia. A confermare l’accaduto è stato un portavoce della polizia, che al quotidiano tedesco Bild ha riferito di un bilancio di cinque vittime. Le forze dell’ordine hanno inoltre annunciato il fermo di un sospettato, mentre le operazioni sul posto sono ancora in corso e gli investigatori stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Le indagini

Rimangono al momento sconosciuti sia il movente sia l’esatta dinamica della sparatoria. Gli investigatori stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto e chiarire le responsabilità.