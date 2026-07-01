Tonali da record: al Tottenham per 116 milioni. È l’italiano più pagato di sempre. Chi sono gli altri nella top 5

Mancherebbe solo l'ufficialità e l'ex centrocampista del Milan andrà alla corte di Roberto De Zerbi agli Spurs. Buffon esce dalla top 5 dei trasferimenti italiani più costosi

Sandro Tonali sarebbe pronto a diventare un nuovo centrocampista del Tottenham. Come riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, si attende solo l’ufficialità e il giocatore della Nazionale italiana raggiungerà Roberto De Zerbi nella squadra londinese che si è salvata all’ultima giornata in Premier League ma che l’anno prossimo ha ambizioni ben diverse. Le cifre sarebbero da capogiro: 100 milioni di sterline, cioè 116 milioni di euro. Tonali diventerebbe quindi l’azzurro dal trasferimento più oneroso di sempre, il primo a tre cifre, staccando di ben cinquanta milioni il secondo italiano di questa particolare classifica

Da Buffon a Jorginho: chi sono gli altri giocatori nella top 5

Dura un solo anno il primato di Mateo Retegui, passato dall’Atalanta all’Al-Qadsiah per 61 milioni di euro. Questo era il trasferimento più oneroso di sempre per un calciatore italiano, fino al trasferimento di Tonali al Tottenham. Con l’operazione degli Spurs, scivolerà al secondo posto. Quando arriverà l’ufficialità, l’ex centrocampista del Milan comparirà per due volte in questa classifica, con il suo passaggio dai rossoneri al Newcastle nell’estate 2023 per 60 milioni di euro che scende al terzo posto. Un’operazione che aveva fatto discutere e mai davvero digerita dai tifosi del Diavolo.

La quarta posizione in classifica sarà occupata da un trasferimento di questa sessione di mercato: il passaggio di Marco Palestra dall’Atalanta al Chelsea, ufficializzato nelle scorse ore per 57 milioni di euro, più 3 di bonus e il 10% sull’eventuale futura rivendita. A pari merito c’è un’operazione in cui il protagonista è sempre il Chelsea. Nel 2018, infatti, i Blues avevano acquistato Jorginho dal Napoli proprio per 57 milioni di euro.

Solo trasferimenti dall’Italia all’estero

Che la Premier League sia un campionato a parte è ormai un dato di fatto. Le cifre del mercato inglese sono fuori scala per tutte le altre nazioni. Tonali negli scorsi mesi era stato anche accostato alla Juventus, ma a queste cifre le squadre italiane non potranno mai rappresentare delle vere e proprie concorrenti. Non è quindi un caso che i migliori calciatori italiani vadano a giocare all’estero e che quattro delle cinque cessioni più costose di calciatori italiani siano dirette in Premier League. Tonali aveva già preso la via inglese, Palestra l’ha fatto questa estate, Calafiori aveva scelto l’Arsenal lo scorso anno. Nella classifica non compaiono operazioni tra club di Serie A: il trasferimento di Gianluigi Buffon dal Parma alla Juventus per 105 miliardi di lire, cioè 52 milioni di euro, nel 2001 scivola al sesto posto. Era un’altra Serie A.