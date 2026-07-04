Caldo record, a Parigi si torna a fare il bagno nella Senna: le «spiagge» aperte e le regole – Il video

Il fiume riapre alla balneazione in tre punti, dopo l'esperienza (discussa) delle Olimpiadi 2024

Dopo la riapertura anticipata del canale Saint-Martin a metà giugno per via l’ondata di caldo che ha colpito la Francia, da oggi, sabato 4 luglio, torna balneabile anche la Senna. Dopo un secolo di chiusura, revocata in occasione delle Olimpiadi del 2024, il fiume tornerà balneabile in tre punti fino al 30 agosto. I parigini e i turisti potranno così rinfrescarsi in tre aree appositamente attrezzate lungo il fiume: una a Bercy, nel 12° arrondissement, una nella zona di Grenelle con vista sulla Tour Eiffel e una nel Bras Marie, nei pressi della centralissima dell’Île Saint-Louis.

La qualità dell’acqua

Le autorità parigine hanno precisato che la balneazione sarà consentita solo quando le condizioni dell’acqua lo permetteranno. La qualità viene monitorata più volte al giorno e tutto dipende dalle condizioni meteorologiche. Per esempio dopo forti piogge, il livello di inquinamento può aumentare temporaneamente. Proprio per questo per informare i bagnanti sulle condizioni dell’acqua è stato predisposto un sistema di bandiere verdi, arancioni e rosse. Allo stesso tempo il Comune di Parigi aggiorna una mappa in tempo reale con lo stato dell’acqua e di apertura delle tre aree, consultabile online.

Le regole per accedere

L’accesso ai tre punti balneabili lungo la Senna è libero, gratuito e senza necessità di prenotazione. Per motivi di sicurezza, la balneazione è consentita solo a chi supera 1,20 metri di altezza, mentre i minori di 14 anni possono accedere solo se accompagnati da un adulto. Infine tutti quelli che vorranno fare il bagno dovranno utilizzare una boa galleggiante di segnalazione, che verrà fornita gratuitamente all’ingresso delle aree balneabili.

Fonte video: X /@ReservoirApps

