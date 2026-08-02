Abascal (Vox) a Ceuta: «Qui ancora 10mila migranti, Sánchez vada in prigione» – I video

Il leader dell'ultradestra vola nell'exclave e accuse: «Dal Marocco un atto di guerra, ma il premier lo ha consentito»

Pedro Sánchez «dovrebbe andare in prigione» per aver consentito «l’atto di guerra» del Marocco contro la Spagna andato in scena tra giovedì e venerdì a Ceuta. È l’accusa pesantissima mossa al premier spagnolo dal leader di Vox Santiago Abascal. Il capo dell’ultradestra spagnola, alleato di Giorgia Meloni, è arrivato oggi nell’exclave in Nordafrica e ha sferrato un durissimo attacco a Sánchez. La responsabilità della crisi migratoria di mezza estate, ha detto Abascal, ricade sì sul Marocco – che avrebbe favorito l’«invasione» dei suoi cittadini – ma anche sul capo del governo, colpevole di aver reso vulnerabili le frontiere della Spagna con le sue politiche di regolarizzazione. Nei mesi scorsi, come noto, Madrid ha aperto ai migranti irregolari nel Paese, ma con la fedina pulita, la possibilità di regolarizzare la propria posizione ottenendo il permesso di soggiorno. Alla sanatoria hanno aderito presentando domanda circa 1,2 milioni di persone, oltre il doppio di quanto previsto dal governo stesso. Per queste responsabilità Sanchez dovrebbe finire «sul banco degli imputati e andare in carcere», ha affondato il colpo Abascal.

Lo de Ceuta ha sido una INVASIÓN y un ACTO DE GUERRA promovido por Marruecos y permitido por Sánchez, que es incapaz de responder porque está sometido a Marruecos.



🚩Todos los marroquíes ilegales a Marruecos ya.

🚩 Militarización permentente de la frontera ya.

🚩 Cierre del… pic.twitter.com/A4S3sN9cor — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) August 2, 2026

Abascal senza freni: «Sánchez criminale»

«Siamo di fronte a un attacco brutale contro la nostra sovranità e la sicurezza degli spagnoli», ha attaccato da Ceuta il leader di Vox, parlando di «quasi un centinaio di morti» (tra i migranti stessi) e di «migliaia di cittadini terrorizzati» nell’exclave. Secondo Abascal, oltre tutto, la crisi non sarebbe affatto risolta come sostiene il governo perché a Ceuta ci sarebbero ancora «almeno 10mila migranti», che «devono andarsene subito». Nella sua foga accusatrice contro Sánchez, il leader di Vox è arrivato addirittura ad additare la reazione di Donald Trump alla crisi come troppo moderata. Il presidente Usa ha sostenuto che la crisi di Ceuta è conseguenza di «leggi deboli e una cattiva gestione»? Beh, minimizza, secondo Abascal. Perché il problema non è affatto «una cattiva gestione», ma la presenza al governo del Paese di «criminali che promuovono l’invasione». E dire che alle prossime elezioni in Spagna, crisi di governo permettendo, mancano ancora 10 mesi…