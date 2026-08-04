Temptation Island, lo sfogo di Giovanni per l’ex Sabrina Soussi: «Basta insultarla, non esistono santi. Pugnalate me» – Il video

Il 30enne siciliano, tradito dalla fidanzata nel corso del reality con il single Lory, è intervenuto sui social per chiedere di fermare gli attacchi rivolti alla 23enne

Dopo essere stato uno dei protagonisti più discussi di Temptation Island, Giovanni Grazioso prende le difese della sua ex fidanzata Sabrina Soussi. Il 30enne siciliano, tradito nel corso del reality dalla 23enne con il single Lorenzo Ferrari, è intervenuto sui social per chiedere di fermare gli insulti e gli attacchi rivolti alla ragazza, finita nel mirino degli utenti dopo la messa in onda delle puntate.

Lo sfogo di Giovanni Grazioso

In un video sfogo pubblicato online, Giovanni ha spiegato di non essere interessato alla popolarità ottenuta grazie al programma, ma solo a ritrovare un po’ di «serenità» dopo la fine di una relazione per lui importante. Il 30enne ha invitato a distinguere tra le critiche legate al programma e gli attacchi personali. «Ci vuole un limite a tutto perché parliamo pur sempre di un programma televisivo», ha affermato. «Lei ha fatto le sue scelte e ha avuto il coraggio di metterci la faccia. Le antipatie fanno parte del gioco e le critiche ci stanno, ma qui si è andati oltre», ha aggiunto.

«Vi dovete vergognare»

Grazioso si è poi rivolto direttamente a chi continua a bersagliare Sabrina sui social. «Vi dovete vergognare. Santi in terra non ce ne sono e, se vogliamo dirla tutta, cornuti ci siamo tutti. Voi donne che fate le preghiere e giudicate la mia ex siete le prime che fate le corna ai vostri mariti a destra e a sinistra. L’unica differenza è che la vostra vita privata resta tale perché nessuno la vede, mentre noi siamo finiti sotto gli occhi di tutti. Chiudetevi la bocca e rallentate quando scrivete, perché state parlando di una ragazza di 23 anni. Se proprio avete voglia di pugnalare qualcuno, allora fatelo con me», ha dichiarato.

Anche Lory difende Sabrina

A schierarsi dalla parte di Sabrina è stato anche Lorenzo Ferrari, noto come Lory, il single tentatore con cui la giovane ha intrapreso una conoscenza durante il programma. Anche lui ha invitato gli utenti a fermare gli insulti e gli attacchi personali, chiedendo che il confronto resti nei limiti del dibattito televisivo e non si trasformi in una campagna d’odio contro la 23enne.