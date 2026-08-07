Spin Time, Gualtieri firma l’ordinanza per trasferire le famiglie: «Ma sull’acquisto andiamo avanti»

Il provvedimento del Comune dopo il sequestro dello stabile di via Santa Croce. Sistemazioni d'emergenza per 60 giorni. Schlein: «Il diritto alla casa è fondamentale»

Le famiglie di Spin Time saranno trasferite in soluzioni abitative temporanee. È questa la principale novità contenuta nell’ordinanza firmata dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per le persone rimaste fuori dallo stabile di via Santa Croce in Gerusalemme, posto sotto sequestro dopo il principio d’incendio del 29 luglio, che ha impedito alle persone di fare ritorno negli appartamenti. Il provvedimento prevede alloggi d’emergenza, per una durata massima di 60 giorni, attraverso il reperimento di strutture ricettive sul territorio, sia laiche sia religiose o di altra natura.

Alloggi temporanei per 60 giorni e sportello d’accoglienza

Il piano prevede anche interventi di supporto socio-assistenziale, scolastico e logistico, con l’obiettivo di accompagnare le famiglie nella fase di transizione. Le sistemazioni per i nuclei familiari potrebbero essere individuate già nelle prossime ore o nei prossimi giorni. È inoltre prevista l’apertura di uno sportello di accoglienza nelle zone vicine allo stabile, con il coinvolgimento della Polizia locale, per coordinare i trasferimenti e raccogliere le necessità degli abitanti.

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI Gualtieri durante l’assemblea pubblica organizzata da Spin Time, 7 agosto 2026

Il futuro dell’immobile di via Santa Croce

Resta aperta anche la questione del futuro dell’immobile. Dopo il rifiuto della proprietà, Investire Sgr, alla proposta del Comune di un accordo temporaneo che avrebbe consentito il rientro delle famiglie una volta completata la messa in sicurezza dell’edificio, il Campidoglio ha annunciato di voler proseguire sulla strada dell’acquisizione. L’amministrazione richiederà infatti all’Agenzia delle Entrate una valutazione dell’immobile per verificare la possibilità di un eventuale acquisto.

«L’acquisto? La strada non è abbandonata»

Il sindaco Gualtieri ha ribadito questa intenzione durante un’assemblea pubblica organizzata dagli attivisti di Spin Time, dichiarando che «questa strada non è abbandonata». Nel frattempo, tra le ipotesi al vaglio per una soluzione temporanea, sono state citate anche altre strutture come Porto Fluviale o il Circolo degli Artisti, ma al momento non ci sono decisioni definitive. Sul piano politico, il centrodestra continua a criticare l’operato dell’amministrazione capitolina. Marco Perissa, deputato e presidente della federazione romana di Fratelli d’Italia, sostiene che il parere negativo del ministero dell’Interno al rientro degli occupanti nello stabile dimostrerebbe l’errore della linea seguita finora dal sindaco. Gli attivisti di Spin Time, invece, chiedono al Comune di accelerare il percorso per l’acquisizione dell’edificio, sostenendo che «alle persone è stato anteposto un interesse» e ribadendo la richiesta che «il palazzo torni pubblico».

ANSA/GIUSEPPE LAMI | Residente dello Spin Time esce dallo stabile sotto sequestro, 31 Luglio 2026

Schlein: «Il diritto alla casa è fondamentale»

Intanto, arriva alla comunità dello Spin Time e al primo cittadino il sostegno della segretaria del Pd Elly Schlein. «Voglio ribadire tutto il nostro supporto al sindaco di Roma che si sta impegnando per trovare una soluzione. La proprietà ha rifiutato il piano del Campidoglio per l’acquisto dell’immobile e il suo utilizzo temporaneo per dar risposta all’emergenza. Il sindaco – prosegue Schlein – ha detto che il Comune non abbandonerà comunque la strada del possibile acquisto anche se i tempi si allungheranno, e noi siamo con lui. Lo ringrazio anche per l’impegno nell’immediato a trovare alloggi per assicurare il diritto alla casa e a dare continuità al laboratorio sociale e culturale di SpinTime. Ci sono 400 persone che da più di una settimana sono costrette a dormire e vivere in strada, con temperature proibitive. Il tutto non solo nell’indifferenza, ma anche tra gli squallidi attacchi di questa destra irresponsabile. Il diritto alla casa è fondamentale», conclude la segretaria dem.

Foto copertina: ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, durante l’assemblea pubblica organizzata da Spin Time, 7 agosto 2026