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La faccia di Trump è ovunque: ora anche sulle pasticche di ecstasy. L’allarme degli esperti: «Possono uccidere»

05 Settembre 2026 - 23:00 Gianluca Brambilla
donald trump ecstasy allarme esperti
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Secondo l'olandese Trimbos Institute, le compresse contengono una quantità molto elevata di Pmma, un principio attivo simile all'ecstasy
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A Donald Trump, si sa, piace mettere il proprio nome e il proprio volto un po’ dappertutto: sulle insegne dei suoi hotel e dei suoi resort, sul Kennedy Center di Washington D.C., sui gadget, sulle monete. Nei giorni scorsi, è arrivato addirittura a ipotizzare di cambiare il nome allo Stretto di Hormuz per farlo diventare lo «Stretto di Trump». Eppure, anche all’uomo più potente al mondo può capitare che il proprio volto finisca dove meno ci si potrebbe aspettare. Nel caso di Trump, sulle pasticche di ecstasy.

L’allerta degli esperti sulla pillola con il volto di Trump

Nei Paesi Bassi, sono state consegnate ad alcuni centri di controllo delle droghe alcune compresse con il volto del presidente americano impresso sopra. L’allarme arriva dal Trimbos Institute, istituto olandese che si occupa di dipendenze e salute mentale. Le pillole, secondo gli esperti, contengono una quantità «molto elevata» di Pmma, una sostanza simile alla Mdma, il principio attivo normalmente associato all’ecstasy. L’avvertimento diramato dall’istituto è categorico: «Non assumete questa pillola in nessuna circostanza». La Pmma (para-metossimetamfetamina), infatti, può provocare un pericoloso aumento della temperatura corporea e, in alcuni casi, portare alla morte.

Le compresse sono facilmente riconoscibili: da un lato hanno il volto stilizzato di Trump, dall’altro le scritte «Trump» e «NL», la sigla internazionale con cui sono conosciuti i Paesi Bassi. Secondo il Trimbos Institute, l’effetto della Pmma è simile a quello della Mdma ma arriva più tardi e l’azione stimolante può essere meno evidente. È proprio questo ritardo ad aumentare il rischio che una persona assuma una quantità maggiore pensando che la prima dose non stia facendo effetto. Una portavoce del Trimbos Institute ha spiegato che al momento non risultano casi segnalati di morte o di gravi malori collegati a queste pillole.

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Per il presidente americano non si tratta di una vicenda completamente nuova. Già nel 2017, anno in cui ha varcato per la prima volta la soglia dello Studio Ovale, la polizia tedesca aveva sequestrato circa 5 mila compresse color arancione, modellate a forma della testa di Trump. Secondo gli investigatori, venivano promosse online con uno slogan che giocava apertamente con il repertorio Maga: «Trump makes partying great again». Prima di lui era capitato anche a Barack Obama, il cui volto era stato riprodotto su alcune pasticche di ecstasy.

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