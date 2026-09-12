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In aula per lesioni contro la ex, alla lettura della condanna tenta di ucciderla: arrestato

12 Settembre 2026 - 11:45 Stefania Carboni
aggressione ex tribunale
aggressione ex tribunale
Panico in un'aula del Tribunale di Trieste, dove un militare di 40anni, appena condannato, ha colpito la ex compagna con un oggetto appuntito. Fermato da un carabiniere e un poliziotto presenti per un altro processo
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Dramma sfiorato in un’aula del Tribunale di Trieste, dove un uomo ha aggredito la propria ex compagna a colpi di stilo subito dopo la lettura della sentenza. L’aggressore, Agostino Di Novo, militare dell’Esercito di 40 anni, si trovava a processo per lesioni personali: era accusato di aver strattonato e spintonato la donna, 35 anni, per cacciarla di casa. Appena il giudice ha letto il dispositivo di condanna — 6 mesi di reclusione con pena sospesa — l’uomo si è alzato dal banco degli imputati, ha attraversato l’aula e si è scagliato contro la donna, seduta al lato opposto accanto alla vice procuratrice onoraria Alessandra D’Aversa, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito.

L’intervento di un carabiniere e un poliziotto

Un carabiniere e un poliziotto, presenti in aula come testimoni per un altro procedimento, sono intervenuti immediatamente immobilizzando l’uomo. Di Novo è stato tratto in arresto in flagranza di reato. Una dipendente del tribunale ha prontamente protetto la vittima, trascinandola all’interno della camera di consiglio e sbarrando la porta per impedire ulteriori accessi. Raggiunta dai sanitari della Sores, la trentacinquenne è stata trasportata d’urgenza in pronto soccorso con ferite riportate al collo e a una gamba.

Indagato per tentato omicidio

La posizione dell’uomo si è pesantemente aggravata. Il pubblico ministero Giorgio Milillo ha aperto un fascicolo per l’ipotesi di tentato omicidio. L’arrestato resta in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto davanti al giudice per le indagini preliminari.

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(Foto di Sasun Bughdaryan su Unsplash)

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