In aula per lesioni contro la ex, alla lettura della condanna tenta di ucciderla: arrestato
Dramma sfiorato in un’aula del Tribunale di Trieste, dove un uomo ha aggredito la propria ex compagna a colpi di stilo subito dopo la lettura della sentenza. L’aggressore, Agostino Di Novo, militare dell’Esercito di 40 anni, si trovava a processo per lesioni personali: era accusato di aver strattonato e spintonato la donna, 35 anni, per cacciarla di casa. Appena il giudice ha letto il dispositivo di condanna — 6 mesi di reclusione con pena sospesa — l’uomo si è alzato dal banco degli imputati, ha attraversato l’aula e si è scagliato contro la donna, seduta al lato opposto accanto alla vice procuratrice onoraria Alessandra D’Aversa, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito.
L’intervento di un carabiniere e un poliziotto
Un carabiniere e un poliziotto, presenti in aula come testimoni per un altro procedimento, sono intervenuti immediatamente immobilizzando l’uomo. Di Novo è stato tratto in arresto in flagranza di reato. Una dipendente del tribunale ha prontamente protetto la vittima, trascinandola all’interno della camera di consiglio e sbarrando la porta per impedire ulteriori accessi. Raggiunta dai sanitari della Sores, la trentacinquenne è stata trasportata d’urgenza in pronto soccorso con ferite riportate al collo e a una gamba.
Indagato per tentato omicidio
La posizione dell’uomo si è pesantemente aggravata. Il pubblico ministero Giorgio Milillo ha aperto un fascicolo per l’ipotesi di tentato omicidio. L’arrestato resta in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto davanti al giudice per le indagini preliminari.
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(Foto di Sasun Bughdaryan su Unsplash)