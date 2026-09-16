Festival di Open, la politica italiana sul palco. Da Giorgetti a Schlein, da Pichetto Fratin a Calenda: tutti gli ospiti

Dal 18 al 20 settembre Parma ospita la quarta edizione del Festival di Open. In Piazza Garibaldi si alterneranno per tre giorni i leader di partito, ministri e protagonisti della politica delle città

Carlo Calenda, Nicola Fratoianni, Matteo Renzi, Elly Schlein, Silvia Salis e Gilberto Pichetto Fratin sono alcuni dei protagonisti politici della quarta edizione del Festival di Open, che torna a Parma dal 18 al 20 settembre. Come ogni edizione, anche quest’anno sul palco allestito in Piazza Garibaldi saliranno, accanto ai protagonisti dello spettacolo, dello sport e dell’attualità, alcuni dei principali volti della politica italiana ed europea. Per tre giorni Parma diventerà così al centro del dibattito politico, con interviste e incontri dedicati ai temi più discussi del momento. Tutti gli appuntamenti del Festival sono gratuiti e aperti al pubblico.

Dal centro al campo largo, il confronto tra i leader di partito

Venerdì 28 alle 15:45 sarà Carlo Calenda, leader di Azione, a salire sul palco per raccontare «come giocare a centrocampo». Poco dopo, alle 18:15, Nicola Fratoianni, leader di Alleanza Verdi e Sinistra, risponderà alla domanda «E se vince la sinistra?». Il confronto sul centrosinistra proseguirà sabato 29 alle 12:15 con Matteo Renzi. Con il leader di Italia Viva ci si interrogherà infatti se il campo largo è davvero largo. Domenica 20 alle 17:45 sarà invece Elly Schlein a salire sul palco di Piazza Garibaldi.

Anche il governo sul palco

Non ci saranno però soltanto i leader dei partiti, ma saliranno sul palco anche diversi ministri. Venerdì alle 19 si collegherà da remoto il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti. Sabato alle 16:15 sarà invece Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, a parlare del futuro dell’energia italiana. Saranno invece proiettati dei messaggi inviati da parte della ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida.

Genova e Milano, tra amministrazione e nuove sfide

Domenica alle 12:15 sarà sul palco Silvia Salis, sindaca di Genova, per un appuntamento dedicato alla sua esperienza alla guida del capoluogo ligure e al ruolo delle città nel dibattito politico. Tra gli ospiti ci saranno anche il presidente dell’Emilia Romagna, Michele de Pascale, e il Sindaco di Parma, Andrea Guerra. Domenica alle 19:15 sarà invece il momento di Mario Calabresi, nell’incontro «Se Milano chiama», dedicato alla città di Milano e alle sue prospettive politiche.

Uno sguardo anche all’Europa

Il programma guarda anche all’Europa e alla politica internazionale. Tra gli appuntamenti ci sarà quello con la vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna, protagonista dell’incontro «L’inclusione cambia il gioco», in programma alle 16:30 di venerdì. Un altro appuntamento sarà invece «Occidente al bivio», con un’intervista alla vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno, alle 17:45 di sabato. A completare il programma, domenica alle 10:30, si parlerà di intelligenza artificiale e di disinformazione sempre con la vicepresidente del Parlamento europeo e il portavoce del Parlamento europeo Carlo Corazza, che affronteranno il tema «L’Europa alla sfida delle guerre ibride».