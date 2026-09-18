Festival di Open, si parte. Da Nordio a a Rkomi, ecco il programma di venerdì 19 settembre

Si apre a Parma la quarta edizione della nostra kermesse. Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito. Ecco l’agenda con il programma completo

L’attesa è finita. Inizia oggi, venerdì 18 settembre, la quarta edizione del festival di Open: tre giorni ricchi di incontri, live e spettacoli in Piazza Garibaldi a Parma. Si parlerà di politica italiana ed europea, di giustizia, casi di cronaca nera e economia internazionale ma anche di musica e cultura. Un programma pieno di ospiti. Dal leader di Azione Carlo Calenda al ministro della Giustizia Carlo Nordio, a quello dell’Economia Giancarlo Giorgetti e a quello dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Ma anche la criminologa Roberta Bruzzone e la vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna. E per finire cantanti e cantautori come Rkomi e Rancore e le performance di Francesco Bianconi e Rares. La giornata inaugurale del Festival porterà sul palco leader politici, amministratori locali e artisti, con l’obiettivo di creare un dialogo con i lettori e le nuove generazioni per affrontare i temi del futuro. Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito. Il programma completo del Festival è disponibile qui.

15:00 – Apertura del Festival

Con la CEO Alice Mentana e il direttore di Open Franco Bechis

15:05 – Parma, Emilia-Romagna

Con il Sindaco di Parma Michele Guerra, il presidente dell’Emilia-Romagna Michele De Pascale e una rappresentante di Parma Capitale europea dei giovani 2027. Conduce il direttore di Open Franco Bechis

15:45 – Come giocare a centrocampo

Intervista al leader di Azione Carlo Calenda. Conduce il direttore di open Franco Bechis

16:30 – Intervento del ministro Francesco Lollobrigida*

16:35 – L’inclusione cambia il gioco

Con Giulia Ghiretti, Paola Barilla, Francesca Schiavone e la vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna. Conduce la vicedirettrice di Open Francesca Milano

17:15 – Tutti i sensi della cura

Con la ministra per le disabilità Alessandra Locatelli, Rossano Bartoli, Francesco Mercurio e Matteo Keffer. Conduce Chiara Pancari

18:15 – La manovra prima del voto

Intervista al ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti. Conduce il direttore di Open Franco Bechis

18:30 – E se vince la sinistra?

Intervista al leader di Alleanza Verdi e Sinistra Nicola Fratoianni. Conduce la vicedirettrice di Open Sara Menafra

19:15 – Nordio, la giustizia in prima pagina

Intervista al ministro della Giustizia Carlo Nordio. Conducono il direttore di Open Franco Bechis e la vicedirettrice di Open Sara Menafra

19:30 – Crime: perché non riusciamo a smettere

Con Roberta Bruzzone, Marco Maisano, gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia. Conduce Cecilia Dardana

20:15 – Il coraggio di essere cattivi

Con Rkomi e Sabrina Efionayi. Conduce la vicedirettrice di Open Serena Danna

21:30 – Il cantautorato del futuro

Con Tropico e Rancore. Conduce Gabriele Fazio

22:15 – Anatomia del presente

Intervista a Francesco Bianconi. Conduce Gabriele Fazio. A seguire performance live

23:00 Tutte le luci del pop

Intervista a Rares. Conduce Gabriele Fazio. A seguire performance live