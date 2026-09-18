Festival di Open, si parte. Da Nordio a a Rkomi, ecco il programma di venerdì 19 settembre
L’attesa è finita. Inizia oggi, venerdì 18 settembre, la quarta edizione del festival di Open: tre giorni ricchi di incontri, live e spettacoli in Piazza Garibaldi a Parma. Si parlerà di politica italiana ed europea, di giustizia, casi di cronaca nera e economia internazionale ma anche di musica e cultura. Un programma pieno di ospiti. Dal leader di Azione Carlo Calenda al ministro della Giustizia Carlo Nordio, a quello dell’Economia Giancarlo Giorgetti e a quello dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Ma anche la criminologa Roberta Bruzzone e la vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna. E per finire cantanti e cantautori come Rkomi e Rancore e le performance di Francesco Bianconi e Rares. La giornata inaugurale del Festival porterà sul palco leader politici, amministratori locali e artisti, con l’obiettivo di creare un dialogo con i lettori e le nuove generazioni per affrontare i temi del futuro. Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito. Il programma completo del Festival è disponibile qui.
15:00 – Apertura del Festival
Con la CEO Alice Mentana e il direttore di Open Franco Bechis
15:05 – Parma, Emilia-Romagna
Con il Sindaco di Parma Michele Guerra, il presidente dell’Emilia-Romagna Michele De Pascale e una rappresentante di Parma Capitale europea dei giovani 2027. Conduce il direttore di Open Franco Bechis
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15:45 – Come giocare a centrocampo
Intervista al leader di Azione Carlo Calenda. Conduce il direttore di open Franco Bechis
16:30 – Intervento del ministro Francesco Lollobrigida*
16:35 – L’inclusione cambia il gioco
Con Giulia Ghiretti, Paola Barilla, Francesca Schiavone e la vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna. Conduce la vicedirettrice di Open Francesca Milano
17:15 – Tutti i sensi della cura
Con la ministra per le disabilità Alessandra Locatelli, Rossano Bartoli, Francesco Mercurio e Matteo Keffer. Conduce Chiara Pancari
18:15 – La manovra prima del voto
Intervista al ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti. Conduce il direttore di Open Franco Bechis
18:30 – E se vince la sinistra?
Intervista al leader di Alleanza Verdi e Sinistra Nicola Fratoianni. Conduce la vicedirettrice di Open Sara Menafra
19:15 – Nordio, la giustizia in prima pagina
Intervista al ministro della Giustizia Carlo Nordio. Conducono il direttore di Open Franco Bechis e la vicedirettrice di Open Sara Menafra
19:30 – Crime: perché non riusciamo a smettere
Con Roberta Bruzzone, Marco Maisano, gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia. Conduce Cecilia Dardana
20:15 – Il coraggio di essere cattivi
Con Rkomi e Sabrina Efionayi. Conduce la vicedirettrice di Open Serena Danna
21:30 – Il cantautorato del futuro
Con Tropico e Rancore. Conduce Gabriele Fazio
22:15 – Anatomia del presente
Intervista a Francesco Bianconi. Conduce Gabriele Fazio. A seguire performance live
23:00 Tutte le luci del pop
Intervista a Rares. Conduce Gabriele Fazio. A seguire performance live