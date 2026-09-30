Anche Salvini e Sardone nel trend #hotellobby: così la Lega prova a sfruttare la moda dei rapper su sfondo arancione – Il video

Da Messi a Ronaldo, da Aldo, Giovanni e Giacomo a Giuseppe Cruciani e il brasiliano, tutti i vip che ballano grazie all'AI

Una stanza completamente arancione, un microfono sospeso dall’alto e due persone che si alternano rappando davanti alla telecamera. Se negli ultimi giorni avete aperto TikTok, o Instagram, probabilmente vi siete imbattuti in una variante di questa scena. Solo che davanti al microfono possono esserci Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, Aldo, Giovanni e Giacomo oppure persino due gatti.

È il cosiddetto “Hotel Lobby trend”, uno dei fenomeni social del momento costruiti con l’intelligenza artificiale. Il meccanismo è semplice: si prende una celebre esibizione dei rapper Quavo e Takeoff e si sostituiscono i due protagonisti con due personaggi. Qualche giorno fa è toccato a Giuseppe Cruciani e a Massimiliano Minnocci, l’influencer noto come “il brasiliano”. E prima ancora a Stefano De Martino, Gerry Scotti e Paolo Bonolis.

La politica sperimenta i trend social

Adesso, invece, tocca alla Lega: sull’account ufficiale del partito di Matteo Salvini è comparso il video del capitano che canta e balla insieme a Silvia Sardone, candidata leghista alle amministrative del Comune di Milano. Sopra al video, un testo che recita: “Sei di Milano e vivi tra clandestini e maranza, ma scopri che il candidato sindaco della Lega è Silvia Sardone”.

Non è la prima volta che la politica prova a sfruttare l’intelligenza artificiale e i linguaggi che diventano virali sui social. Proprio la Lega, pochi giorni fa, aveva pubblicato su TikTok un altro filmato generato con l’IA in cui Sardone diventava una sorta di supereroina in versione cartoon: mantello verde, superpoteri e combattimenti in stile Dragon Ball contro i «maranza» incontrati per le strade di Milano. A luglio era stato invece Roberto Vannacci a rilanciare un video realizzato con l’intelligenza artificiale che lo trasformava in un imperatore romano: nell’arena comparivano Elly Schlein, Giuseppe Conte, Romano Prodi e Laura Boldrini, mentre il generale ordinava simbolicamente la loro esecuzione. Il filmato aveva provocato una dura polemica politica e Giorgia Meloni, che compariva a sua volta nella scena insieme a Ignazio La Russa, aveva preso pubblicamente le distanze.

L’intelligenza artificiale, del resto, ha già trasformato i politici italiani in personaggi di una sorta di immaginario pop parallelo: alla fine del 2024 era diventato virale, per esempio, un video che raffigurava Meloni, Schlein, Salvini e altri leader come le gang di GTA: San Andreas. In quel caso, però, non si trattava di comunicazione ufficiale dei partiti, ma di un contenuto realizzato da un creator e poi diventato virale.

Da dove arriva il video originale

Il trend Hotel Lobby nasce da una canzone pubblicata nel maggio 2022 da Quavo e Takeoff, due dei tre componenti dei Migos, con il nome Unc & Phew, in riferimento è al loro rapporto familiare: Quavo è lo zio di Takeoff. Il video diventato virale non è quello ufficiale del brano, ma quello relativo alla partecipazione dei due rapper a A colors show, un format musicale caratterizzato da scenografie estremamente essenziali e monocromatiche.