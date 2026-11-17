Per Lorenzo Perris rottura del femore e costole incrinate. Dimitri Zanelli in arte Dormozero è più grave. Denunciati a piede libero per deturpamento e imbrattamento, invasione di edifici e terreni e interruzione di pubblico servizio

Lorenzo Perris, 34 anni, romano, ora ricoverato al Centro Traumatologico Ortopedico (Cto) di Torino, ha un femore rotto. Lui e il 36enne Dimitri Zanelli, in arte Dormozero, sono caduti il 13 novembre dalla facciata di Palazzo Nuovo, sede delle discipline umanistiche dell’università di Torino. E, scrive oggi Il Messaggero, Perris è in realtà GECO. Ovvero l’autore delle tag disseminate su palazzi, muri e treni di Roma.

Le corde

Perris e Zanelli stavano realizzando una candela rossa, simbolo della mobilitazione studentesca. I due hanno tentato di calarsi con doppia corda e imbracature sul lato di Palazzo Nuovo che affaccia su corso San Maurizio, mentre un terzo uomo li assisteva da terra. Ma le corde hanno ceduto. E i due sono precipitati da una decina di metri. Perris ha una frattura al femore e alle costole e una prognosi di 60 giorni, mentre Zanelli – dopo un intervento di 12 ore – è stato estubato e ha ripreso conoscenza, anche se restano da valutare le conseguenze neurologiche dovute alle lesioni alla colonna vertebrale.

Le denunce

I tre sono stati denunciati a piede libero per deturpamento e imbrattamento, invasione di edifici e terreni e interruzione di pubblico servizio. Un post su Facebook della docente e referente per gli studi con disabilità al Dipartimento di Studi storici dell’Università di Torino Laura Gaffuri ha scatenato polemica: «Dove non arriva la governance dell’ateneo arriva per fortuna la mano de Dios». L’Università che si è dissociata e ha definito «gravissimo e inaccettabile» quanto scritto.

Chi è GECO

Nel 2020 sui giornali si era parlato dell’identificazione di Geco dopo un anno di indagini sui murales. L’allora sindaca di Roma Virginia Raggi aveva definito l’attività di Geco «una storia non più tollerabile». Nel 2022 Perris è pure citato a giudizio per danneggiamento, con la contestazione di 36 tag su strutture pubbliche, tra cui l’Archivio centrale dello Stato e Villa Pamphili. Roma Capitale chiese di costituirsi parte civile.