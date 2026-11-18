Nessun segno di trauma sul corpo, necessari altri esami sulle cause del decesso. La giovane ha riferito di non essersi accorta della gravidanza. Intanto, la procura di Bergamo ha aperto un fascicolo per omicidio colposo

Era nata viva la neonata trovata morta nella notte tra venerdì e sabato in un’abitazione dell’Alto Sebino, in provincia di Bergamo, dopo il parto della madre, una ragazza di 17 anni. È quanto emerso dall’autopsia eseguita all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dal medico legale Luca Tajana. L’esame non ha permesso di stabilire per quanto tempo la piccola sia rimasta in vita, anche se si sarebbe trattato di un intervallo molto breve. Sul corpo non sono stati rilevati segni di trauma. Saranno necessari ulteriori accertamenti medico-legali per chiarire le cause della morte.

Il test di gravidanza negativo e il parto nella notte

La diciassettenne ha raccontato agli inquirenti di non essersi accorta della gravidanza, circostanza che, secondo quanto riportato, sarebbe compatibile anche con un test di gravidanza risultato negativo a ottobre e sequestrato dai carabinieri nell’abitazione. Sono in corso verifiche per accertare che lo stick sia stato effettivamente utilizzato dalla ragazza.

La giovane, studentessa delle superiori, avrebbe condotto una vita normale fino al giorno precedente al parto, partecipando anche alle lezioni di educazione fisica. I primi dolori sarebbero comparsi giovedì. Nella notte tra venerdì e sabato, mentre si trovava in bagno, avrebbe avuto diversi malori, fino a svenire e perdere molto sangue. A quel punto avrebbe chiesto aiuto ai genitori, che l’hanno accompagnata in ospedale, lasciando in casa il corpo della neonata, che ritenevano già priva di vita.

L’inchiesta per omicidio colposo e gli indagati

I medici hanno successivamente allertato i carabinieri, facendo scattare le indagini. La Procura di Bergamo e quella per i minorenni di Brescia hanno aperto un fascicolo per omicidio colposo. Nel registro degli indagati risultano iscritti la ragazza, i genitori e il fratello maggiorenne. L’iscrizione, in questa fase, è un atto necessario per consentire gli accertamenti.