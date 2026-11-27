Nel nuovo disco, Sangha, che non a caso in sanscrito vuol dire "comunità", il producer ha coinvolto oltre 60 musicisti, da Salmo e Gemitaiz a Gianna Nannini e Noyz Narcos, da Izi e Nayt a Samurai Jay e Franco126. E tanti altri

Non ci sono artisti italiani che riusciamo ad affiancare a Mace, la sua visione meravigliosamente hippy della musica ormai è una delle certezze del circuito musicale tutto, non solo urban, il mondo dal quale viene. Sangha, il suo nuovo producer album, è una festa, non a caso in sanscrito significa “comunità” ed è il concetto attorno a cui si sviluppa questa nuova opera, sicuramente tra le migliori del 2026. Un tripudio di nomi, da Salmo e Gemitaiz a Gianna Nannini e Noyz Narcos, da Izi e Nayt a Samurai Jay e Franco126, da Frah Quintale e Papa V a Nerissima Serpe e Joan Thiele, da Angelica Bove e Sayf a 22simba e Venerus, da Colapesce e Centomilacarie a Flaco G e Promessa, fino a Artie 5ive, Marco Castello e tanti tanti altri. Tutti, in tutto una sessantina, orchestrati, come al solito, per un viaggio musicale ultracontemporaneo che trasforma, come ormai capita spesso, sempre nel caso di Mace, il lavoro di un produttore in una forma d’arte. Per realizzare il disco Simone Benussi, così all’anagrafe il nostro, ha convocato tutti questi artisti in un casale in Toscana con l’obiettivo di far nascere il disco dalla convivenza, seppure per breve tempo, in una comunità. Il risultato ha già lasciato senza fiato la critica italiana tutta. «La gente si è rotta il cazzo della stessa minestra riscaldata»

Complimenti per il disco, certamente tra i migliori dell’anno…

«Grazie, l’idea di fare le robe a modo proprio, farle come ci diverte farle, poi alla fine paga, poi arriva l’approccio».

Sei d’accordo che forse la soluzione all’enigma dell’algoritmo potrebbe essere proprio non calcolarlo?

«Io credo che siano sempre esistiti artisti che inseguono e artisti che se ne fottono e cercano una propria forma. Forse negli ultimi anni sono stati premiati tanto quelli che facevano sempre la stessa cosa, anche perché poi, banalmente, è un discorso anche molto tecnico: ormai in Italia la musica si fruisce al 90% su Spotify. Spotify paradossalmente premia nei correlati due robe molto simili piuttosto che due robe molto diverse, quindi tu magari ti stai ascoltando la roba dell’artista X e l’algoritmo dopo te ne propone uno che suona molto uguale a quello di prima e quindi è una roba super derivativa che però, paradossalmente, a livello di numeri, viene premiata».

Ultimamente mi capita spesso di intervistare giovani artisti che, probabilmente esasperati, decidono di fregarsene delle indicazioni dell’algoritmo…

«Credo che questo meccanismo sia arrivato un po’ a un punto di saturazione, tant’è che se non sbaglio per la prima volta la musica considerata di repertorio ha superato gli ascolti di quella nuova. Forse la gente si è un po’ rotta il cazzo della stessa minestra riscaldata e quindi sicuramente ci sono tanti giovani svegli che questa roba l’hanno capita, magari anche solo a livello istintivo e non calcolato, però hanno detto “Sai che c’è? Alla fine chi se ne frega di voler essere come quello là, facciamo la nostra roba come ci piace a noi”».

Tu sentivi questa pressione quando hai cominciato?

«No, è una roba che io avevo molto già da ragazzino, perché ai tempi non c’era un vero mercato discografico per il rap, in Italia andava solo il pop, quindi per tutta la mia carriera ho sempre deciso di fare quello che mi andava di fare, perché non dovevamo inseguire nessun modello di successo, era semplicemente fare le robe per divertirci. Anche dopo, quando ho fondato Reset, un collettivo di musica elettronica, la promessa era “Facciamo le cose per divertirci, come piacciono a noi”. Quindi è un approccio che io ho sempre avuto, però perché ho anche vissuto dei periodi storici diversi, mentre invece negli ultimi anni immagino un ragazzo nuovo che si approccia al fare musica, vede che ci sono esempi di grande successo, di popolarità, economici, quindi magari vuole anche lui far parte di quella roba. Ora forse questi modelli si stanno un po’ sgretolando e quindi adesso tocca un po’ inventarsi e far tornare forse l’unicità individuale, più che l’individualità. Sicuramente a me quelli giovani che colpiscono sono sempre quelli che hanno una loro personalità diversa, che si distinguono già da giovani, perché se riesci a distinguerti quando hai vent’anni vuol dire che c’è veramente la stoffa».

Il concetto di comunità con questo disco lo hai più inseguito o trovato?

«Io, a parte qualche idea, non avevo ancora deciso come volevo farlo a livello sonoro, però avevo già chiarissimo in mente come lo volevo approcciare a livello umano. Avevo questa idea di ricreare una piccola comunità di gente che potesse vivere insieme h24, anche per un periodo limitato, e dove potesse avvenire un grande scambio creativo ma anche un grande supporto emotivo, perché poi non siamo più abituati a stare in mezzo a tante persone con cui condividi anche semplicemente un approccio alla vita, è un’esperienza che ti arricchisce tantissimo, ti fa sentire meno solo, ti fa sentire più in risonanza con il mondo fuori, secondo me. Ma io anche nel privato ho, per esempio, un gruppo di amici molto grande, siamo decine di persone sparse per l’Italia, con cui almeno due volte all’anno ci riuniamo e passiamo dei giorni insieme. Questo concetto di piccola comunità che si riunisce e vive a stretto contatto per giorni è una roba che fa molto parte della mia vita privata, quindi ho detto “Cazzo, la voglio ricreare anche nei dischi”. Questo però è un mondo, specie ultimamente, in cui sembra che prevalga l’arrivismo del singolo».

Mi sono anche chiesto se questa ostentazione di nomi non possa rappresentare anche una sorta di presa di posizione culturale?

«Totalmente. Io metto molta enfasi su quante persone hanno collaborato al disco, proprio perché non mi interessa sentirmi dire “Che bravo, sai fare tutto da solo”. Nessuno sa tutto da solo, innanzitutto, ma poi nemmeno mi interessa. Mi interessa più dire che abbiamo fatto una roba grande, ma l’abbiamo fatta perché siamo tante persone che si sono riunite. Questo non è il mio disco, è il nostro disco. Il bello è che puoi fare delle cose ancora più grandi e profonde se le vivi con tante persone. Per me era un messaggio molto importante da far passare, per me il modo giusto di vivermi le cose è questo, nasce proprio dall’intersezione umana con tante persone. E non solo le solite che frequenteresti tutti i giorni, perché comunque anche se siamo mossi da ideali simili, e sicuramente abbiamo una grande passione in comune nella musica, siamo anche tante persone molto diverse, ma anche questa diversità ti aiuta a imparare molto dalla vita, passare tanto tempo a stretto contatto con persone anche molto diverse secondo me è un grande arricchimento emotivo anche. E quindi sì, è sicuramente una cosa che sapevo bene, che volevo cercare nel disco e sapevo bene che volevo raccontare in maniera molto chiara e univoca, tant’è che forse fare il disco è quasi la scusa per viversi questi momenti».

Eravate proprio tutti tutti lì?

«Gianna Nannini è stata qua in studio da me, ma io incontro tutti di persona, non faccio niente a distanza. Sì, mi sono fatto fare dei cori in Nigeria e dei fiati in Colombia, però a parte queste cose qua, tutte le parti vocali le faccio in presenza, bisogna assolutamente scrivere insieme i pezzi. Siamo partiti da queste jam in Toscana, queste improvvisazioni, il grosso della scrittura è avvenuto lì, in quelle settimane molto, molto dense, perché comunque 16 ore in mezzo alla gente a scrivere musica è tanto da viversi insieme. Però poi c’è anche stato un lunghissimo processo di lavorazione in studio da me, dove ho sbobinato tutto il materiale, ho lavorato, ho perfezionato tutte quelle idee che erano germogliate in Toscana e poi gli artisti che volevo coinvolgere ma che non sono riusciti a passare dalla Toscana sono venuti qua da me».

Hai convocato per il tuo disco oltre 60 musicisti, non si è mai verificata qualche frizione, magari anche da utilizzare come elemento artistico per il disco…?

«In realtà no, zero, per due motivi: il primo è che le persone che ho invitato erano tutte persone che io sapevo che anche a livello umano potevano calarsi bene in quella situazione lì, perché non è solo gente brava, è gente che ho invitato, quindi sapevo che si potevano calare in questo spirito collettivo e comunque star bene, non avrebbero creato frizioni da prima donna. Poi c’era davvero un clima talmente gioioso in quei giorni, talmente uplifting, che non potevi scazzare, non potevi avere frizioni, era tutto talmente libero e pacifico. Se una roba non funzionava non faceva niente, sei in un posto bellissimo, esci, vai a farti un tuffo in piscina, ti dici: “Vabbè, non è questo il pezzo su cui devo lavorare”. Le frizioni possono nascere o da chi vuole fare un pezzo da prima donna, ma di prime donne non ce ne erano, oppure perché magari non ti trovi sulla direzione del pezzo, e se un artista sente che la direzione in cui sta andando una roba non fa per lui ci rinuncia, tanto avremmo un altro pezzo tra qualche ora. Poi è chiaro che, senza fare i nomi, ci sono state persone che magari sono meno abituate a lavorare in gruppo, quindi non si è riusciti a concretizzare perché non sono stati in grado, secondo me, di abbandonarsi, perché è molto importante il concetto dell’abbandono, non siamo qua come architetti a disegnare una roba sapendo bene dove vogliamo arrivare, devi un po’ abbandonarti al flusso, ed essendo tante persone chiunque di questo gruppo può sterzare la direzione da una parte, ed è anche bello un po’ seguire i flussi creativi che prendono e che tu non avresti pensato. Per me è il bello dell’esperienza, però tanti artisti non riescono a mollare il controllo, non riescono ad abbandonarsi e a vedere dove va a finire e a mettersi in gioco. Io penso che uno deve sempre seguire il flusso creativo, piuttosto ci pensi dopo, cioè dopo riascolti un po’ a mente fresca e dici “No, questa roba non mi piace”, non tutti sono in grado di farlo, però mediamente il clima è sempre stato davvero bello».

Un’altra tua specialità è portare artisti in luoghi sconosciuti, spesso ben più intellettuali dei propri…Te ne accorgi a lavoro finito?

«Beh dai sì, direi che me ne accorgo, però è bello più che altro perché poi alla fine ho notato che gli artisti si fidano di me, non tutti, però mediamente si fidano, quindi se propongo la canzone giusta all’artista impensabile, poi alla fine mi segue. Certo, non è sempre facile con tutti, non ci sono sempre riuscito, però mediamente riesco anche a prendere degli artisti che tu associ di più al mainstream, al pop, e trovare quella sensibilità in comune per fare qualcosa di diverso. In generale nei miei dischi, sia se lavoro con artisti emergenti che con artisti molto ben consolidati, cerco sempre di fare delle cose che nei loro dischi non fanno, perché se dovessi fare con te un brano come li fai già nei tuoi dischi, a cosa servo io? Mi rendo conto poi che per tanta gente è bello provare a sentire degli artisti in maniera completamente decontestualizzata, ed è figo quello».

Alcuni di loro pezzi così belli come quelli che gli disegni addosso non li hanno mai sfiorati…spero che dopo ti ringrazino…

«Alcuni sì forse, però in generale vedo che sono tutti molto entusiasti del risultato finale. Poi ci sono anche delle volte che ho fatto delle sessioni con pezzi che magari l’artista ha preferito non portare a termine, perché forse si sentiva troppo fuori dalla sua comfort zone, mi ritrovo veramente demo con una valanga di artisti che rimarranno segreti, però se un pezzo esce e lo abbiamo concretizzato vuol dire che l’artista si è fidato e di solito sono tutti molto felici di aver fatto una roba molto diversa. Anche perché poi a volte, anche se escono sui miei dischi, diventano comunque brani di quegli artisti lì, se li fanno loro dal vivo e quindi diventa anche una roba che arricchisce anche il loro repertorio, ed è bello questo scambio».

Non voglio fare gossip, ma sarebbe molto interessante sapere chi non è rimasto convinto di un pezzo fatto con te, perché da questo lato sembra che tu non ne sbagli una…

«Però per fare un bel disco da 18 pezzi io ne faccio 40, è anche una selezione, io ho molti più pezzi di quelli che la gente sente, perché così posso permettermi di scegliere i migliori, quindi in realtà ho tante demo che abbiamo lasciato a metà, perché non sono forti. È chiaro che se io sono un professionista, ho una buona visione della musica, mi becco con un altro professionista, facciamo una roba insieme, non viene una merda, però magari…manca il sale. E quindi a volte abbandoniamo tante idee, le abbandoniamo un po’ di comune accordo, perché il pezzo non è speciale. Per non sbagliarne una vuol dire che ne devi sbagliare tante e tieni solo il meglio. Tante volte ci sono pezzi, anche con artisti molto grossi e molto bravi, che però alla fine non sono speciali, quindi decidiamo di comune accordo di non andare avanti, ci diciamo “che cazzo lo facciamo uscire a fare? Abbiamo tanti pezzi belli io, tanti pezzi belli tu, ne faremo un altro più avanti”. A volte è capitato che a me un pezzo piacesse molto ma l’artista ha preferito non portarlo avanti, ma è molto raro, di solito ci si trova un po’ di comune accordo: se senti che non è speciale è inutile farlo uscire».

Ma come fai tu a far convivere questa tua visione della musica con un mondo che è molto materialista, molto algoritmico, molto basato sui dati?

«Sì, è più faticoso, senza dubbio, però alla fine non mi pongo neanche la questione. Io ho capito che devo fare le cose a modo mio per stare bene, perché ancor prima di avere successo, popolarità, economia, quello che mi interessa è stare bene. E ho capito che posso stare bene e guardarmi allo specchio soddisfatto solo se quello che faccio lo approccio in una maniera pura. Quindi non mi pongo neanche troppo il problema. Lo faccio e basta».

Due anni fa Shablo ha portato una producer song in gara a Sanremo. Quest’anno si parlava tanto di te al Festival, ma tu ci hai mai pensato a quel contenitore, ti senti adatto a quella situazione lì?

«Non fa per me, non fa proprio per me».

Cosa ti piacerebbe che rimanesse di questo disco in chi l’ascolta?

«Sicuramente delle canzoni che uno ha poi voglia di riascoltare anche tra vent’anni, perché ti hanno toccato delle corde profonde, quello lo spero tanto. E poi che si percepisca quanto è bella l’enfasi della collaborazione umana, del circondarti di persone speciali e provare a fare qualcosa di bello».