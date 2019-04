Viterbo, un consigliere di CasaPound è stato arrestato per violenza sessuale

La polizia di Viterbo ha emesso due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di due viterbesi, accusati di aver violentato in gruppo una donna di 36 anni.

I due presunti aggressori hanno 19 e 21 anni. Secondo l’AdnKronos, si tratterebbe di due militanti di CasaPound, uno dei quali consigliere comunale di minoranza in un piccolo comune della provincia di Viterbo.

I fatti

Secondo la Questura di Viterbo, la violenza sarebbe avvenuta il 12 aprile scorso in un privé che era stato affittato dai due uomini. «Dopo aver indotto una cittadina italiana di 36 anni, nata e residente a Viterbo, alla ripetuta assunzione di sostanze alcoliche - scrive la Polizia - iniziavano una serie di approcci sessuali».

«Dal momento in cui la stessa opponeva resistenza, dapprima la colpivano con pugni in pieno volto, procurandole la perdita di coscienza e poi, approfittando della sua totale incapacità di reazione, la abusavano sessualmente cagionandole lesioni giudicate guaribili in sette giorni». La violenza - sempre secondo la Polizia - sarebbe stata filmata col cellulare.

