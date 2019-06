Hong Kong: un milione di cittadini in piazza. Ecco perché protestano

Erano più di un milione per le strade di Hong Kong, un settimo della popolazione totale della città. Hanno marciato e gridato, domenica 9 giugno, contro la riforma che consente di estradare gli oppositori politici in Cina. Hong Kong si trova nel sud est del Paese, ma è una regione autonoma.

Le cifre fornite dagli organizzatori (l’associazione Civil Human Rights Front) portano la mobilitazione al secondo posto per partecipazione dopo la contestazione avvenuta del 1997, quando la sovranità di Hong Kong venne trasferita dal Regno Unito alla Repubblica Popolare cinese.

Secondo la polizia, 7 persone sono state arrestate dopo scontri con la polizia. Quest’ultima avrebbe usato manganelli e spray urticanti mentre i manifestanti avrebbero eretto barricate.

In un comunicato, il governo ha affermato di essere a conoscenza del corteo e ha ribadito che il provvedimento verrà discusso il 12 giugno. Dopo l’espulsione di vari membri democratici dell’Assemblea legislativa, il parlamento della città, la governatrice Lam non avrebbe grosse difficoltà numeriche a far approvare la legge.

Cosa prevede la norma

La norma proposta dal governo di Hong Kong permette di estradare verso Macao, Taiwan e Cina chi si sia macchiato di alcuni crimini.

La legge consentirà alle autorità di decidere caso per caso se estradare i presunti criminali verso Paesi con cui non siano stati formalizzati degli accordi.

Taiwan ha già detto che non collaborerà con Hong Kong se la norma in via di approvazione dovesse prevedere la possibilità che i fuggiaschi taiwanesi vengano estradati in Cina.

Credits: Epa Un contestatore a Hong Kong

Non esistono accordi formali che regolano l’estradizione da Hong Kong verso la Cina. La riforma consentirebbe all’esecutivo di prendere queste decisioni autonomamente.

In #HongKong, scores of protesters – including this family – gather in Victoria Park to take part in a march against the proposed #extradition law. pic.twitter.com/Qc61f6REEk — Kristie Lu Stout✌🏽 (@klustout) 9 giugno 2019

I sospetti dell’opposizione

Secondo gli oppositori, la riforma non è che una scusa per consegnare gli oppositori politici, o i cittadini cinesi scappati a Hong Kong per evitare la repressione, nelle mani di Pechino. L’ex colonia britannica, come stabilito del 1997, ha un sistema legale semi-indipendente e sarà semi-autonoma dalla Cina fino al 2047.

Credits: Epa La protesta a Hong Kong

L’attuale governatrice, Carrie Lam, ha emendato la legge per andare incontro all’opposizione, aumentando la pena minima necessaria per l’estradizione e stabilendo che la richiesta per tale procedura debba provenire dalla più alta istanza giuridica del Paese richiedente. Lam è però vicina al Partito Comunista cinese, e questo non fa che alimentari i timori di un “cedimento” nei confronti della Cina.

Credits: Epa La protesta a Hong Kong

La posizione dei Paesi stranieri

Alla norma si è opposta l’Europa, gli Stati Uniti e anche i businessmen di Hong Kong, solitamente conservatori. Il sostegno dei Paesi stranieri ha rinvigorito l’opposizione democratica che si era diluita dopo il Movimento degli Ombrelli del 2014.

Leggi anche