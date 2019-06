Chi è Luca Lotti, dall’amicizia con Matteo Renzi alle cene con Palamara

Eletto deputato nel 2018 nel collegio di Empoli, la sua città, Luca Lotti, classe 1982, è rimasto in Parlamento dopo aver scalato assieme a Matteo Renzi il Partito democratico, fino ad arrivare ai vertici di palazzo Chigi ai tempi dell’ormai famoso “Giglio magico”, il gruppo ristretto di persone di fiducia che attorniavano l’ex premier dem quando era in carica, assieme a Maria Elena Boschi e Francesco Bonifazi.

Lotti ha deciso di autosospendersi dal Pd, dopo la diffusione delle intercettazioni che hanno rivelato la sua partecipazione alla riunione con Luca Palamara e altri cinque membri togati del Csm nelle quali discutevano su come influenzare le nomine di alcune procure, tra le quali quella di Roma, Firenze, Reggio Calabria e Torino.

La carriera

L’amicizia con Renzi inizia nel 2005, quando rinuncia a un posto in banca per entrare nello staff dell’allora presidente della provincia di Firenze. Da quel momento la strade dei due non si separeranno più, passando per il Comune di Cipe, da cui passano i principali progetti infrastrutturali del Paese.

Anche quando la parabola politica di Renzi sembra ormai calata, Lotti resta al governo, stavolta con Paolo Gentiloni, dove ricopre l’incarico di ministro dello sport.

L’inchiesta

Nel dicembre 2016, Lotti risulta indagato nell’inchiesta sugli appalti Consip. Le ipotesi di reato del suo fascicolo, aperto dalla procura di Napoli, sono favoreggiamento e rivelazione di segreto istruttorio. A ottobre del 2018, il Gip ne ha chiesto il rinvio a giudizio.

Leggi anche: