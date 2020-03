Coronavirus, un altro parlamentare positivo: è l’ex ministro Luca Lotti (Pd)

«Vorrei per prima cosa ringraziare i medici e tutto il personale sanitario», ha scritto su Facebook l’ex ministro per lo Sport

«Ciao a tutti. Anche io sono risultato positivo al coronavirus. Vi dico subito che sto bene, sono a casa e qui resterò fino a quando tutto questo sarà passato». Comincia così il post scritto su Facebook dall’ex ministro Pd per lo Sport Luca Lotti. Il parlamentare ha scritto per spiegare quanto sia «micidiale questo virus e quanto sia importante, anzi doveroso che ognuno faccia la propria parte per tutelare gli altri; innanzitutto le persone più deboli, i nostri figli e i nostri nonni».

Poi i ringraziamenti nei confronti dei medici che si stanno spendendo nella cura della pandemia: «Vorrei per prima cosa ringraziare i medici e tutto il personale sanitario che in questi giorni sta svolgendo un lavoro davvero straordinario in tutta Italia e che oggi ho potuto verificare in prima persona».

Infine, uno slancio di ottimismo verso il Paese: «Mai come in questi giorni dobbiamo essere tutti orgogliosi di essere italiani e ricordarci che le scelte di oggi di ciascuno di noi possono cambiare il futuro del nostro Paese. E allora, con ancora più forza vi dico, seguite tutte le indicazioni, restate a casa e sono sicuro che andrà tutto bene».

