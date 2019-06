Chi è Carola Rackete, la capitana che ha forzato due volte i blocchi del capitano

Parla quattro lingue, si è laureata in Scienze nautiche e ha un master in Conservazione dell’ambiente. A 23 anni era al timone di una rompighiaccio al Polo Nord. A 25 diventa secondo ufficiale della nave Ocean Diamond. Due anni dopo ricopre lo stesso ruolo sulla Arctic Sunrise di Greenpeace

Indagata per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, con la nave che rischia di essere sequestrata e una sanzione amministrativa fino a 50mila euro che pende sul suo nome. Per Carola Rackete, capitana della Sea Watch 3, adesso in arresto per resistenza a una nave da guerra nazionale, inizia una lunga battaglia giudiziaria in Italia.

«La mia vita è stata facile, ho potuto frequentare tre università, sono bianca, tedesca, nata in un Paese ricco e con il passaporto giusto – ha detto Rackete per spiegare la scelta di collaborare con l’ong Sea Watch -. Quando me ne sono resa conto ho sentito un obbligo morale: aiutare chi non aveva le mie stesse opportunità».

Una capitana “polare”

Carola Rackete è nata a Kiel, cittadina tedesca che si affaccia sul mar Baltico, 31 anni fa. Otto anni fa, a soli 23 anni, la capitana era già al timone della sua prima nave: guidava una rompighiaccio al Polo Nord per l’Alfred Wegener Institute, uno dei maggiori istituti oceanografici tedeschi.

Giovanissima, a 25 anni, diventa secondo ufficiale della nave Ocean Diamond. Due anni dopo ricopre lo stesso ruolo sulla Arctic Sunrise di Greenpeace. Quando Rackete compie 30 anni, la sua attività nel Nord è guidare imbarcazioni per escursioni alle isole Svalbard, nel mare Glaciale Artico.

Con Sea Watch, invece, ha iniziato a collaborare già dal 2016: «Ho sempre amato molto le zone polari, sono molto belle e stimolanti. Ma lavorare lì, spesso, rattrista: si può vedere in prima persona ciò che gli esseri umani stanno facendo al pianeta». Così Rackete ha invertito la rotta dall’estremo Nord al Mediterraneo. Da un paio di anni oramai si dedica al salvataggio dei migranti in mare.

Un curriculum di livello

Carola Rackete parla quattro lingue: spagnolo, francese, russo e inglese, oltre a essere madrelingua tedesca. Si è laureata in Scienze nautiche nel 2011 all’università di Jade, in Bassa Sassonia. Poi è volata in Inghilterra per conseguire un master in Conservazione dell’ambiente all’università di Edge Hill, con una tesi che tratta le caratteristiche dei nidi degli albatros.

Una delle esperienze più forti per la capitana tedesca è stato il periodo di otto mesi nella parte più orientale della Russia. Nel 2014 Rackete ha lavorato in un parco naturale della Kamchatka come guida turistica e manutentrice delle strutture e delle attrezzature del parco.

I problemi giudiziari

Per il senatore Gregorio De Falco, ufficiale di Marina, l’unica colpa della giovane tedesca è quella di essere «una persona di alta dignità morale, che dimostra notevole forza e coerenza di fronte alle sue responsabilità». Non la pensano così il ministro dell’Interno Matteo Salvini e i militanti della Lega, i quali l’hanno ricoperta di insulti pesanti sui social e al momento dello sbarco a Lampedusa.

Ma adesso spetta alla magistratura italiana giudicare le azioni di Rackete. La giovane capitana, arrestata per la violazione dell’art. 1100 del Codice della navigazione, rischia da tre a dieci anni per «atti di resistenza o di violenza di un comandante contro una nave da guerra nazionale».

Accusa che si aggiunge a quella del favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e a un’altra violazione del Codice della navigazione: con l’ingresso nelle acque italiane lo scorso 26 giugno, Rackete ha violato l’art. 1099 del Codice della navigazione, «per aver rifiutato di obbedire a una nave da guerra nazionale ed essere entrata in acque italiane».

Con l’entrata in vigore del decreto Sicurezza bis, la giovane capitana tedesca rischia una sanzione amministrativa che va dai 10 ai 50 mila euro. Ma associazioni e gruppi Facebook di tutto il mondo hanno già raccolto quasi mezzo milione di euro per supportare le spese legali e pagare le multe alle quali va incontro Rackete.

Gli ideali di Rackete

«Chi non segue le regole deve rispondere – ha detto più volte Matteo Salvini -, lo dico anche a quel fastidioso capitano di Sea Watch 3: fa politica sulla pelle degli immigrati, pagato da chissà chi». Ma, nella vicenda dello sbarco a Lampedusa, Rackete è andata avanti rispondendo ai suoi ideali più che alle leggi in vigore.

«Sono disposta ad andare in prigione per quello che sto facendo. Mi difenderò in tribunale, se necessario, perché quello che stiamo facendo oggi su questa nave è giusto. Sono le leggi a non esserlo – ha commentato Rackete -. Il salvataggio finisce quando le persone sono in un luogo sicuro. Noi europei abbiamo permesso ai nostri governi di costruire un muro in mezzo al mare. Ma c’è una società civile che lotta contro questo: consideratemi una di loro».

Sullo stesso tema: