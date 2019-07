Inchiesta sui fondi russi alla Lega, i pm di Milano convocano Meranda

L’interrogatorio nel pomeriggio. Per quanto riguarda il quarto uomo che avrebbe partecipato all’incontro al Metropol, l’avvocato di Meranda commenta: «Non confermo e non smentisco»

Gianluca Meranda, il legale romano presente al Metropol di Mosca durante il presunto incontro tra tre (o forse quattro) italiani e tre russi, verrà interrogato oggi pomeriggio dai pm di Milano nell’ambito dell’indagine sui presunti fondi russi alla Lega.

Era stato Meranda stesso a svelare al quotidiano La Repubblica di essere stato presente a Mosca, confermando l’incontro. Ieri è arrivata la notizia che anche il suo nome era finito nel registro degli indagati dalla procura di Milano che ha aperto un fascicolo dopo l’inchiesta dell‘Espresso, avvalorata dagli audio di BuzzFeed.

Al momento non è ancora noto il luogo dove si svolgerà l’interrogatorio di Meranda. Non è chiaro se i pm lo sentiranno in Tribunale, o sceglieranno un luogo segreto, come è già accaduto nel caso dell’interrogatorio di Gianluca Savoini, l’altro indagato nella vicenda.

Non risulta ancora indagato, invece, Francesco Vannucci, il terzo uomo del Metropol. La casa di Vannucci a Suvereto (Livorno) è stata perquisita però dalla guardia di Finanza. Sempre la guardia di Finanza ha perquisito anche Meranda, consegnandoli anche l’informazione di garanzia.

Per quanto riguarda invece l’ipotesi di un quarto uomo italiano presente al Metropol, avanzata dal quotidiano La Repubblica, l’avvocato di Meranda ha commentato: «Non confermo e non smentisco. Ci sono indagini pendenti».

