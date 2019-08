Icardi incontra l’Inter: confermato il pugno di ferro

Niente da fare per Mauro Icardi, il muro contro muro con l’Inter è destinato a proseguire. Con quale finale, è ancora tutto da vedere. La possibilità di giocare ancora con i nerazzurri è impossibilità allo stato puro e la dirigenza lo ha confermato oggi al giocatore: Icardi è fuori.

Non confermata, invece, l’indiscrezione per cui il club avrebbe fatto sapere all’argentino che non sarà iscritto nelle liste di campionato e Champions League. Icardi ha finora rifiutato tutte le ipotesi, dal Napoli all’Arsenal. E, da ultimo, la Roma.

Ansa / Wanda Nara in tribuna a San Siro

Wanda Nara, moglie e procuratrice dell’ex capitano, ha intanto postato l’ennesimo enigmatico messaggio a mezzo social.

Capire è un verbo troppo dificile. Molti preferiscono “giudicare” — wan (@wandaicardi27) August 1, 2019

