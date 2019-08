Donald Trump annuncia nuovi dazi sui prodotti cinesi. Colpiti anche gli iPhone?

Nuova svolta nella guerra dei dazi tra Cina e Stati Uniti che va avanti dal marzo del 2018. Donald Trump ha annunciato di voler imporre nuove tariffe di circail 10% a partire dal 1 settembre. Cade così anche l’ultimo ostacolo: verranno colpiti circa 300 miliardi di dollari di prodotti cinesi, gli unici a non essere già oggetto di dazi americani.

Our representatives have just returned from China where they had constructive talks having to do with a future Trade Deal. We thought we had a deal with China three months ago, but sadly, China decided to re-negotiate the deal prior to signing. More recently, China agreed to…

…buy agricultural product from the U.S. in large quantities, but did not do so. Additionally, my friend President Xi said that he would stop the sale of Fentanyl to the United States – this never happened, and many Americans continue to die! Trade talks are continuing, and…