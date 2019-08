Esclusivo: in arrivo lo spariglio di Conte. Mai più con la Lega, disponibile solo col Pd

Indisponibile a un Conte bis, ma disponibile invece solo a un… Conte 2, cioè a un’esperienza di governo con il Pd. Da Biarritz, dove è in corso il G7, il premier farà capire che vorrebbe chiudere il “secondo forno” e proporsi come ostetrico di un nuovo governo col Pd, anche in funzione anti-Salvini

I giornalisti sono stati allertati: il presidente del consiglio Conte farà nelle prossime ore una dichiarazione di politica interna prima di immergersi nei lavori del G7 che sta per cominciare a Biarritz, in Francia.

E nella località che ospita un famoso casinò quello di Conte sembrerà un azzardo: infatti il premier, a quel che ha appreso Open, annuncerà la sua totale indisponibilità a un Conte bis.

Ma attenzione: non vuol dire che ha deciso di lasciare l’attività di governo. Semplicemente il professore foggiano dirà che non vuole in nessun modo proseguire una collaborazione con la Lega.

Indisponibile a un Conte bis, ma disponibile invece solo a un… Conte 2, cioè a un’esperienza di governo con il Pd. Insomma, con l’uscita che sta per fare il premier vorrebbe chiudere il “secondo forno” e proporsi come ostetrico di un nuovo governo col Pd, anche in funzione anti-Salvini.

Non dimentichiamo la durezza dell’attacco personale rivolto al leader leghista nelle comunicazioni al Senato dopo le quali Conte è andato a dimettersi al Quirinale. Basterà a Zingaretti? Dal punto di vista del segretario Pd il dubbio si pone: se diciamo di no, non è che spunta fuori il Di Maio-Lega?

