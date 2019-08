Inter, Marotta su Icardi: «Sono ottimista». Occhio all’Atletico Madrid

Gli spagnoli restano in corsa per Maurito. E il dirigente nerazzurro vede spiragli importanti

Icardi-Inter è finita, la telenovela estiva no. Perché ora è l’Atletico Madrid ad avanzare per Maurito, che ieri ha disertato la cena con i compagni (fatto molto insolito) aprendo poi alla soluzione estera. Dell’ex capitano dell’Inter ha parlato oggi all’hotel Sheraton, sede del calciomercato, anche Beppe Marotta.

«Su Icardi sono subentrate delle difficoltà, e ci sono ancora. Io sono ottimista e spero ancora si risolva questa telenovela dell’estate. Noi non possiamo pubblicamente raccontare tutto, ma quello che facciamo, lo portiamo avanti con grande responsabilità. In ogni caso il nostro mercato in entrata è chiuso».

Ansa / Beppe Marotta

Su Icardi è ripiombato l’Atletico Madrid che, con Kalinic in uscita e Correa in sospeso, vuole cautelarsi con un altro attaccante in un reparto che può già contare su Joao Felix, Morata e Diego Costa.

Più indietro nella corte a Icardi il Psg, bloccato dalla situazione Neymar, e il Monaco, che risulta avere scarso appeal agli occhi degli Icardi’s. Wanda Nara ha scartato da tempo l’opzione Montecarlo.

Foto di copertina Ansa

Leggi anche: