Insulti a Bellanova. La ministra: «Non perdo tempo a leggere critiche, quel vestito lo rimetterò presto» – Il video

«Non ho perso tempo a leggere le critiche. Non posso perdere tempo dietro a chi porta rancore». A parlare è la neo ministra per le Politiche Agricole, Teresa Bellanova, durante un’intervista in cui il giornalista non esita a chiedere una replica alle critiche sui social per l’abito indossato durante il giuramento davanti al Capo dello Stato. «Si rimetterebbe quel vestito?», chiede il giornalista. E lei, lapidaria: «Certo che lo rimetterei. Lo rimetterò presto».

La replica della ministra

«La vera eleganza è rispettare il proprio stato d’animo: io ieri mi sentivo entusiasta, blu elettrica e a balze e così mi sono presentata. Sincera come una donna #qualcosadiblu», così aveva scritto in un tweet Bellanova all’indomani delle polemiche sul suo vestito.

E aveva poi postato una foto con un nuovo abito, dicendo: «Visto che il blu di ieri ha elettrizzato molti, ho voluto provare con questa mise oggi, che ne dite? #vestocomevoglio oppure no? Secondo voi?».

