Il re dello stile Enzo Miccio approva l’outfit della ministra. Lei replica agli haters: «Mi sentivo blu elettrica»

In molti non avevano apprezzato il vestito indossato dalla Bellanova durante il giuramento in Quirinale e così l’avevano insultata sui social

Dopo gli insulti, arrivano i complimenti. Può tirare un sospiro di sollievo la ministra all’Agricoltura Teresa Bellanova presa di mira per il suo vestito, indossato durante il giuramento in Quirinale, che non è stato particolarmente apprezzato da alcuni utenti.

Enzo Miccio approva

A “promuovere” il suo abbigliamento arriva Enzo Miccio, il re dello stile, che su Twitter mette a tacere ogni polemica: «Un abito in organza e chiffon con piccole balze, in un bel blu, perfetto per la sua silhouette. Abbinato magistralmente a delle slingback nere. Accessori in tinta con il piccolo torchon che incornicia lo scollo dell’abito. Per me Teresa Bellanova è #EnzoMiccioApproved».

Un abito in organza e chiffon con piccole balze, in un bel blu, perfetto per la sua silhouette. Abbinato magistralmente a delle slingback nere. Accessori in tinta con il piccolo torchon che incornicia lo scollo dell'abito. Per me #TeresaBellanova è #EnzoMiccioApproved pic.twitter.com/SvIRi0X4Im — Enzo Miccio (@Enzo_Miccio) September 6, 2019

La replica

Immediata la replica della ministra, sempre via social: «La vera eleganza è rispettare il proprio stato d’animo: io ieri mi sentivo entusiasta, blu elettrica e a balze e così mi sono presentata. Sincera come una donna #qualcosadiblu».

La vera eleganza è rispettare il proprio stato d’animo: io ieri mi sentivo entusiasta, blu elettrica e a balze e così mi sono presentata.

Sincera come una donna#qualcosadiblu https://t.co/9m8xp3I8bF — Teresa Bellanova (@TeresaBellanova) September 6, 2019

Foto in copertina: Vincenzo Monaco per Open

Leggi anche: