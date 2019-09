Sondaggio Ixè: Lega sotto il 30%, il partito di Renzi non raggiunge il 3%. E Conte è sempre più popolare

La Lega è sotto la quota del 30%, lontana dal 34,3% delle elezioni europee. Mentre si ferma a 2,9% Italia Viva di Matteo Renzi. Giuseppe Conte è leader politico più amato dagli italiani: il suo indice di gradimento è al 49%. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio di Ixè, realizzato per la trasmissione di Rai 3 Cartabianca.

Le intenzioni di voto | Sondaggio Ixè

Pd al secondo posto

Secondo la rilevazione, la Lega rimane comunque il primo partito in Italia, ma per la seconda settimana consecutiva è ferma al 29,9%. Il Pd, secondo partito, sale dello 0,2%: dal 21,6% al 21,8%. Lieve calo per il M5s al terzo posto con il 21,5% e una flessione dello 0,4%.

Scende di quasi un punto Forza Italia: dal 7,4% al 6,5%, superato da Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni che sale all’8,6% dall’8,3%. +Europa passa dal 4% al 2,7%, La Sinistra dal 3,2% al 2,7% mentre Europa Verde recupera lo 0,4% e sale al 2%.

Italia Viva di Renzi

Italia Viva di Matteo Renzi, invece, a chi dà fastidio? Soprattutto al Pd (a cui sottrae il 2%), secondo Alex Buriani, direttore di ricerca di Ixè. Il partito guidato da Nicola Zingaretti, però, riesce a «recuperare a sinistra e dall’astensione».

Flussi elettorali verso Italia Viva | Sondaggio Ixè

La popolarità di Giuseppe Conte

Infine cresce la fiducia nei confronti del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, sempre al primo posto: dal 47% al 49% delle preferenze. A seguire Matteo Salvini al 34% e Giorgia Meloni al 32%.

Fiducia nei leader politici | Sondaggio Ixè

