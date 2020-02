È in condizioni gravissime il 38enne risultato positivo al coronavirus in Lombardia. Cosa sappiamo finora – In aggiornamento

L’uomo non sarebbe mai stato in Cina, ma avrebbe partecipato a una cena con un amico tornato dal Paese asiatico



È un uomo di 38 anni.

Lavora come operaio.

Non è mai stato in Cina.



Si è presentato ieri, 20 febbraio, al pronto soccorso di Codogno, secondo centro della provincia di Lodi, con sintomi chiaramente associabili al Covid19.

Verificata la positività al virus sono state attivate le misure di isolamento della struttura.

Attualmente si trova in prognosi riservata e le sue condizioni sono ritenute molto gravi.

La notizia è stata ufficializzata dall’assessore alla Sanità della Regione Lombardia, Gallera, dopo la mezzanotte.



Sono subito scattati i controlli e gli esami di tutti i familiari dell’uomo.

Si stanno ricostruendo i suoi spostamenti per verificare chi altri può essere entrato in contatto con lui.

Secondo alcune fonti avrebbe partecipato tre settimane fa a una cena con conoscenti rientrati dalla Cina.

Secondo l’assessore Gallera l’uomo potrebbe essere stato contagiato da un collega rientrato dalla Cina il 20 gennaio, prima cioè che scattassero le misure di sicurezza.

