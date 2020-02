Austria, due 24enni italiani contagiati dal coronavirus in Tirolo. Primo caso anche in Croazia

Due contagiati dal coronavirus in Tirolo. Lo riferisce il governatore Gunther Platter, citato dall’agenzia austriaca Apa. I due italiani hanno entrambi 24 anni, sono originari della Lombardia e vivono a Innsbruck. Come ha riferito il governatore del Tirolo Guenther Platter, i due giovani sono stati contagiati proprio nella loro regione di origine. Platter, confermando la positività al Covid-19 anche al secondo test, ha detto che i due italiani «non sono in pericolo di vita» e al momento accusano febbre. I due giovani ai primi sintomi hanno contattato personalmente il servizio sanitario del Tirolo.

Nella mattinata di oggi, 25 febbraio, erano già stati messi sotto osservazione 19 dipendenti dell’ospedale di Zams in Tirolo, che il 20 e 21 febbraio si trovavano a Venezia per il Carnevale nell’ambito di una gita aziendale.

Sono i primi due casi di coronavirus in Austria dove finora non erano stati registrati contagi. È l’Italia il Paese europeo con più contagiati. In Germania 16 persone sono risultate positive, 12 in Francia, 13 nel Regno Unito, 3 in Spagna, tra cui un cittadino italiano, 1 in Svezia e 1 in Finlandia.

Primo caso in Croazia

Anche in Croazia è stato confermato il primo caso di coronavirus. Lo ha riferito il premier Andrej Plenkovic alla stampa. Il premier ha precisato che si tratta di un uomo giovane che ha soggiornato a Milano tra il 19 e il 21 febbraio. Il paziente, che è ricoverato in isolamento a Zagabria, presenta sintomi lievi e non è considerato in pericolo di vita.

