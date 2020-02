Coronavirus, Londra impone «auto-isolamento» per chi atterra dal Nord Italia. Australia valuta il divieto ingresso

La Gran Bretagna impone da oggi «l’auto-isolamento» per 14 giorni a scopo precauzionale a tutti coloro che arrivano arrivano dal nord Italia (a nord di Pisa, Firenze e Rimini) e presentino sintomi «anche leggeri» d’un potenziale contagio da coronavirus. E la quarantena obbligata anche senza sintomi di sorta, per lo stesso periodo di tempo, per tutti coloro che arrivino dai paesi della Lombardia e del Veneto isolati su decisione del governo italiano.

Lo si legge nelle indicazioni aggiornate dei suggerimenti del Foreign Office. Negli ultimi giorni, non sono mancati momenti di tensione alla frontiera con la Francia e con l’Austria. La Romania intanto aveva già deciso di imporre la quarantena per gli arrivi da Lombardia e Veneto. L’Australia sta valutando se imporre il divieto di ingresso nel Paese, già in vigore per gli arrivi dalla Cina, anche ai viaggiatori provenienti da Italia, Corea del Sud e Giappone: lo riporta oggi il quotidiano The Australian.

Il governo ha già esortato gli australiani che si recano in Corea del Sud e in Giappone ad «esercitare un alto grado di cautela dato il rischio accresciuto di trasmissione locale sostenuta del coronavirus», ma non ha ancora emesso avvisi di viaggio per l’Italia.

L’ufficiale medico capo Brendan Murphy ha preannunciato una riunione dei più alti funzionari sanitari del Paese per decidere se rafforzare gli avvisi di viaggio, precisando che serviranno diversi giorni per decidere se imporre il divieto d’ingresso relativo a Italia, Corea del Sud e Giappone. «Dipenderà da un aggiornamento quotidiano dell’epidemiologia», ha aggiunto.

