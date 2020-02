Urgente – altri tre morti in Lombardia

In Italia i decessi per il coronavirus salgono a 10. Tre persone sono morte nelle scorse ore in Lombardia. Sono tre ultraottantennni, due uomini e una donna. Lo ha detto il commissario Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa.

Le tre vittime sono un 84enne di Nembro, in provincia di Bergamo, un uomo di 91 anno di San Fiorano e una donna di 83 anni di Codogno, entrambi in provincia di Lodi. Salgono a 322 i contagiati in Italia. Aumentano a tre i contagiati in Sicilia. Fanno tutti parte di una comitiva di turisti arrivati dalla Lombardia.

Borrelli ha dichiarato inoltre che c’è l’esigenza di accentrare l’acquisto di mascherine. Per quanto riguarda le restrizioni che stanno adottando diversi Paesi nei confronti dell’Italia, il ministro Speranza ha assicurato che «possono continuare a viaggiare».

Il parere degli esperti

