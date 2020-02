Coronavirus, nel decreto del governo le norme “salva stipendi” in caso di assenze da Covid-2019

Il governo sta cercando di trovare una formula per far risultare come «servizio prestato a tutti gli effetti» l’assenza al lavoro causata dall’epidemia. Nessun buco retributivo per le assenze

Nel decreto con le misure di sostegno economico che il governo si appresta a varare, sono incluse anche le norme “salva-stipendio” per i dipendenti pubblici costretti a casa, che siano stati o meno contagiati, dal coronavirus. Non verranno considerate assenze quelle nelle giornate di chiusura degli uffici e non ci saranno tagli in busta paga per chi è stato in malattia o quarantena a causa del Covid-2019 (oggi, nei primi dieci giorni di malattia viene corrisposta solo la retribuzione base, senza indennità). Nessun taglio nemmeno in caso di ricovero ospedaliero.

Il decreto quindi – oltre al settore privato – affronterà anche le criticità per il settore pubblico causate dall’emergenza coronavirus e, in particolare, misure a salvaguardia del pubblico impiego. Il governo sta cercando di trovare una formula per far risultare come «servizio prestato a tutti gli effetti» l’assenza al lavoro causata dall’epidemia: dovrebbe valere sia per chi si è dovuto assentare perché il luogo di lavoro era chiuso, sia per chi si trova nelle cosiddette “zone rosse” o nel caso in cui comunque il lavoratore in questione sia stato impossibilitato a uscire di casa.

A saltare sarebbero in questi casi solo i buoni pasto. Inoltre, dal punto di vista previdenziale, fino al 31 marzo del 2020, per il periodo trascorso in malattia o in quarantena obbligatoria o volontaria dovuta al Covid-2019, sotto controllo medico, per i dipendenti pubblici non ci dovrebbe essere nessun buco retributivo.

L’esecutivo sta intanto pensando a una riforma strutturale, che vada oltre il coronavirus, e riguardi l’esclusione del ricovero presso strutture del servizio sanitario nazionale, per prestazioni essenziali di assistenza, e la disciplina sulla malattia, che appunto riduce lo stipendio.

Intanto, Cassa depositi e prestiti, oltre al sostegno al settore privato, «attraverso la “piattaforma imprese” che prevede di erogare a favore di PMI (piccole e medie imprese, ndr) e Mid-cap fino a 1 miliardo di euro a tassi calmierati» (secondo quanto si legge in una nota di Cdp in cui si elencano le misure a sostegno di imprese a fronte all’emergenza coronavirus), ha disposto anche misure a favore del pubblico come lo slittamento delle rate dei mutui 2020 al 2021 per 8 Comuni in Lombardia e 1 in Veneto per liberare risorse per l’emergenza. Inoltre i 2mila dipendenti del gruppo potranno donare alle comunità delle zone rosse l’equivalente di un’ora di lavoro.

