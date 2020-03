Coronavirus, in Lombardia i casi salgono a 5.469 e 333 morti

Il numero di pazienti dimessi dall’inizio dell’epidemia è di 656. Aumenta il numero di posti letto per la terapia intensiva

Oggi, 9 marzo, durante la consueta conferenza stampa dell’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, ha dato conto degli ultimi sviluppi dell’epidemia nella Regione e delle misure assunte per far fronte all’emergenza coronavirus. La Lombardia è al momento la regione più colpita dal virus in Italia, tanto da aver spinto il governo ad allargare la cosiddetta “zona rossa” a tutto il territorio lombardo.

Il numero di persone positive al SARS-CoV-2 è attualmente di 5.469 unità, 1.280 in più rispetto a ieri, 8 marzo. Il numero di morti sale complessivamente a 333 pazienti deceduti, con un incremento di 76 persone. Aumentano anche i pazienti ricoverati presso le strutture ospedaliere lombarde: 2.802 (+585 rispetto a ieri). 440 pazienti sono attualmente in terapia intensiva (41 persone in più rispetto a ieri). Infine, il numero di pazienti dimessi è di 646, con un aumento di 95 persone.

Il parere degli esperti

Leggi anche: