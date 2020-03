Coronavirus, la F1 non si ferma. Hamilton furioso: «Sono scioccato, qui nessuna precauzione: il denaro è re»

Si stanno fermando praticamente tutti nel mondo dello sport per la pandemia di coronavirus, a cominciare dalla serie A in Italia e l’Nba negli Stati Uniti. Congelato anche il Mondiale di Motogp, ma la Formula 1 sembra non volerne sapere. Un atteggiamento che ha fatto saltare i nervi a Lewis Hamilton della Mercedes, in piena conferenza stampa per il Gp d’Australia: «Per me è scioccante il fatto che siamo tutti seduti in questa stanza. La Nba si è fermata, la F1 continua ad andare avanti. Il denaro è re».

A Melbourne sembra non siano state prese particolari misure di prevenzione, con tanto di tifosi che affollano il circuito: «Sono molto, molto sorpreso dal vederci tutti qui – ha rintuzzato Hamilton – è bello poter gareggiare, ma per me è scioccante stare qui. Ci sono molti fan in pista già oggi. Sembra che il resto del mondo stia reagendo, probabilmente un po’ in ritardo, stamattina abbiamo sentito Trump chiudere i confini dall’Europa agli Stati Uniti».

«Io posso solo invitare tutti a osservare le maggiori precauzioni possibili – ha aggiunto – cosa che non ho visto fare arrivando in pista: sembrava una giornata normale, spero solo che dopo il weekend non arrivino brutte notizie».

