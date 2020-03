Quasi 100mila test effettuati in tutta Italia. +2547 pazienti positivi riscontrati nelle ultime 24 ore, +175 pazienti in terapia intensiva, +181 dimessi in un giorno

Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha comunicato i nuovi dati, aggiornati al 13 marzo, sulla progressione dell’epidemia da coronavirus in Italia. Complessivamente il numero di casi totali è di 17.660 persone. Un numero che include le 14.955 persone attualmente positive, i 1.439 pazienti guariti e le 1.266 persone decedute. Scendendo nel dettaglio attualmente sono 7.426 le persone ricoverate negli ospedali italiani con sintomatologia SARS-CoV-2 correlata, 1.328 i pazienti in terapia intensiva, 6.201 quelli in isolamento domiciliare.

Aumenta il numero dei pazienti guariti rispetto a ieri, per un totale di 1.439 dall’inizio della pandemia, così come aumenta il numero di persone decedute, per un totale di 1.266. Aumenta altresì il numero di tamponi effettuati in tutta Italia: complessivamente son stati svolti 97.488 test.

I pazienti attualmente positivi regione per regione

Secondo i dati ufficiali della Protezione Civile, il numero di persone attualmente positive al SARS-CoV-2 risulta così ripartito di regione in regione:

Il parere degli esperti

Leggi anche: