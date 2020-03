Coronavirus, la Fed non convince i mercati: giù le borse asiatiche, Milano apre in forte calo. Spread supera i 250 punti

La decisione della Fed di tagliare i tassi a 0-0,25% sembra non convincere i mercati. Avvio di seduta in calo per Piazza Affari (-1,6 in apertura) per poi ampliare il calo a -5,6%. Apertura in forte calo anche per Francoforte che cede il 5,45% a 8.728 punti, Parigi il 5,21% a 3.903 punti e Londra il 2,07% a 5.272.

Nella notte, Sydney ha registrato il peggior crollo dal 1987, chiudendo a -9,70%. Seul ha chiuso a -3,19%, Hong Kong ha aperto la seduta in forte calo: -2,27%. Chiusura in netto ribasso per la Borsa di Tokyo: l’indice Nikkei cede il 2,46% a 17.002,04 punti. Shanghai -3,4%, Shenzhen a -4,83%, Taiwan -4,06%. In rosso i futures sull’Europa e su Wall Street.

Lo Spread Btp-Bund sale all’apertura a 243 punti, per poi sforare i 250 punti e attestarsi a 252,2 punti base con rendimento all’1,94%. Ancora una mattinata difficile anche per il petrolio sui mercati asiatici. Il Wti, il greggio americano, è sceso sotto i 30 dollari al barile, con un tonfo del 5,5%, per poi recuperare ed essere scambiato a 31,1 dollari. Il Brent, il petrolio di riferimento per l’Europa, ha invece registrato un calo del 2,9% a 32,82 dollari al barile.

