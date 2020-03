Coronavirus, rinviato il Salone del Libro di Torino. Lagioia: «Non c’è ancora una data, prima torniamo alla vita normale»

Anche il Salone del libro di Torino deve cedere all’emergenza coronavirus, con il rinvio a data da destinarsi dell’edizione di quest’anno, prevista dal 14 al 18 maggio. «L’organizzazione sta lavorando con la passione di sempre all’edizione 2020 – spiegano in una nota – ma il Salone del libero deve prima di tutto garantire le condizioni di sicurezza e di salute del suo pubblico, dei suoi espositori e del personale che vi lavora».

Nuove indicazioni su una possibile data da individuare sono attese dopo il 3 aprile, quando scadranno le disposizioni in vigore con l’ultimo decreto della presidenza del Coniglio. Quale sarà la nuova data «lo decideremo non appena si tornerà alla vita normale – ha detto il direttore Nicola Lagioia – tutti insieme, con gli editori, con i quali siamo sempre stati in stretto contatto. Molti – ha aggiunto lo scrittore – stanno rinviando il lancio dei nuovi liberi. Quindi il programma resterà in parte lo stesso, in parte cambierà. Il Salone è abituato a lavorare nelle difficoltà. Quello che conta è che tutti gli editori ritengano fondamentale che si debba fare per permettere al mondo del libro e della lettura di tornare sulla scena».

